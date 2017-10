Miembros de la AHMBB concluyen Diplomado en Desarrollo Gerencial

Puerto Vallarta, Jal.- Más de una veintena de colaboradores de hoteles de la Riviera Nayarit concluyó de manera satisfactoria el diplomado Toma de Decisiones y Desarrollo Gerencial, que fue impartido durante ocho meses bajo la asesoría de instructores académicos del ITESO Universidad Jesuita.



Esto es parte de los compromisos que la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) tiene con sus asociados, en coordinación con el área de Atención a Socios y Programas de Desarrollo Turístico de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), a través de sus comités de Seguridad y Recursos Humanos.



En un acto celebrado el sábado 7 de octubre en el hotel Villa del Palmar Flamingos, se hizo entrega de los respectivos diplomas a 21 gerentes y subgerentes que terminaron satisfactoriamente los siete módulos del Diplomado, impartido los viernes y sábados de marzo a octubre de 2017.



A lo largo de los ocho meses se abordaron temas tales como: Visión Sistémica y Pensamiento Estratégico, Inteligencia Emocional, Autodiagnóstico y reconocimiento: manejo de estrés, comunicación y cerebro como base en la toma de decisiones; Herramientas Administrativas para la Toma de Decisiones y la Relación con el Entorno; Negociación y Resolución de Conflictos y Trabajo en Equipo; Liderazgo y Desarrollo del Capital Humano, y Técnicas de Análisis de Comportamiento Humano.



En representación del gremio hotelero, el Vicepresidente de la AHMBB Jesús Carmona Jiménez, felicitó al grupo de graduados por alcanzar un importante logro en su trayectoria personal, que refleja sus ganas de progreso personal y de perfección de habilidades, con el fin de ofrecer un mejor servicio al turista.



“Uno de los temas que hemos empujado en la Asociación de Hoteles es la capacitación a todos los niveles para tener una mejor hotelería, para brindar un mejor servicio a quienes nos visitan y mantener a un buen nivel en los diferentes departamentos. Hasta ahora ha habido muy buena respuesta por parte de los hoteles y del personal que enviaron.



“Sabemos que tenemos mucho trabajo aún, nunca va a ser suficiente; hay mucha competencia allá afuera y tenemos que estar a muy buen nivel. Sin embargo, el factor humano tiene mucho que ver y puedo decir que el que tenemos en esta región es de primera”, expresó.



Por su parte, la Maestra Asela Burgos Campero, coordinadora de Formación Empresarial del ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, destacó que el principal motor del cambio no solo reside en las temáticas del diplomado, sino en las preguntas que los graduados se deben hacer para poner a prueba los conocimientos obtenidos, “no solo es el ‘por qué’, sino el ‘para qué’, que es al final de cuentas el que los proyectará hacia el futuro”, comentó.



Los hoteles que participaron fueron: Four Seasons Resort Punta Mita, The St. Regis Punta Mita Resort, Vallarta Gardens, Grand Velas Riviera Nayarit, Villa del Palmar, Rancho Banderas, Vidanta, Dreams Villamagna y Desarrollo Punta Mita.



Los graduados:

Juan Manuel Adoño Cortez, Manuel Francisco Camba Pérez, Ciro Enrique Contreras García, Miriam Lizett de Haro González, Itzel Hurtado Castañeda, Ana Cleotilde Junco Piñero, Sindy Karla López González, Héctor López Pérez. Asimismo Zaida Denise Magallanes Valle, Neftalí Ortiz Gallo, Miguel Ángel Piña Molina, Filiberta Ramírez Cázarez, Ana Imelda Reyes Ramírez, Jorge Ríos Guerra, Elmy Karem Ruelas Gastélum, Julio Enrique Valencia García, Jorge Alberto Vázquez Martínez, Sergio Alberto Jiménez Franco, Claudia Esther López Jaimes, Athziri Martínez, y Alejandro Romero García.



El dato:

El departamento de Atención a Socios y Programas de Desarrollo Turístico ha coordinado hasta el momento 4diplomados para personal de la hotelería asociada, beneficiando a 90 colaboradores y mejorando así la calidad del servicio al turista.