Egresó la décimo tercera generación de biólogos del CUCosta

Puerto Vallarta, Jal.- La relevancia de la carrera de Biología en la actualidad reside en su potencial para generar equilibrios que impacten, de manera favorable, en la sociedad. Así lo señaló, en su discurso dirigido a las y los egresados de la décimo tercera generación de la Licenciatura en Biología, el director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa (CUCosta), doctor Jorge Téllez López.

“La Biología no es una carrera, es una forma de vida. La carrera de Biología juega hoy en día un papel muy importante; el papel que jugamos en la sociedad y que podemos ser transformadores de cambio. Existe un ejercicio de poder no siempre bien aplicado, de decisiones por los que tienen la condición de hacerlo que no siempre son favorables a esta sociedad. Es quizás ahí, donde el papel de esta profesión puede generar equilibrios”.

El cambio climático, la extinción masiva de especies y el deterioro general del hábitat de las mismas, se encuentran apenas, de acuerdo al doctor Téllez López, entre algunos de los desafíos en los que pueden incidir los nuevos profesionales de la Biología en favor de la sociedad.

Además, hizo un llamado a las y los 16 egresados de la décimo tercera generación “Dra. Liza Danielle Kelly Gutiérrez”, a continuar con su formación académica y profesional, honrar la vocación renovadora de grandes biólogos, como Jean Piaget o Juan Luis Cifuentes Lemus, y extenderla hacia otras áreas del conocimiento.

“Tenemos líderes aquí que les gusta tomar decisiones, emprender liderazgos. Espero que triunfen y puedan tomar decisiones en otros sentidos. Hay gente con una capacidad técnica y científica que seguramente ejercerán acciones para que las decisiones puedan ser modificadas y entonces tener no sólo una vida más saludable, sino también una condición de prosperidad para las poblaciones humanas”, finalizó.

Como parte del acto académico fueron entregados reconocimientos al Desempeño Académico Sobresaliente a cuatro jóvenes que concluyeron sus estudios de nivel licenciatura con un promedio general superior a 95.

Adicionalmente, siete egresados rindieron la protesta de ley como licenciados en Biología, tras cumplir con los requisitos del Reglamento general de titulación y optar por las siguientes opciones: Excelencia académica, Examen general de certificación profesional e Investigación y estudios de posgrado.

Por su parte, la madrina de generación y coordinadora de la Licenciatura en Biología del CUCosta, doctora Liza Danielle Kelly Gutiérrez, invitó a las y los integrantes de la décimo tercera generación a buscar, desde la responsabilidad profesional y el respeto propio, lo mejor para su futuro.

“(Este) es un nuevo punto de partida. Recuerden que sus opciones son infinitas y que es su responsabilidad exigirse, con amor y respeto, lo mejor para ustedes mismos (…) Ha sido un placer conocerlos, y no sólo como alumnos, sino como personas. Verlos crecer, adaptarse, evolucionar, metamorfosearse… en este proceso de selección natural ‘académica’. Gracias por todo lo compartido, gracias por su cariño, por ser mis maestros”.

El acto académico, con sede en el auditorio “Juan Luis Cifuentes Lemus” de esta Casa de Estudio, fue presidido, además, por el jefe del Departamento de Ciencias Biológicas, oceanólogo Rafael García de Quevedo Machain.