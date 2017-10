“A Benjamín Sánchez Mota le siguen grabando sus canciones en España, Perú, Colombia y México”: Judith Aragón Rangel

Puerto Vallarta, Jal.- ¿Quién no ha escuchado, disfrutado y gozado o a veces hasta llorado con canciones como “Dos corazones errantes”, “Te vas ángel mío”, “Ya viene amaneciendo”, “El gallo de oro”, “La caponera”, “Definitivamente”, “Mi loca pasión”, “El adiós a la vida”, “Chiquita pero picosa”, “Cuatro meses”, “Una sombra”, “Amarga despedida”, “Rara despedida”, “Cuando los huaraches se me acaban”, por solo citar unas de las más de mil 800 canciones grabadas de las más de 2 mil que escribió el prolífico compositor zacatecano Benjamín Sánchez Mota?

Tuvimos el honor de entrevistar a doña Judith Aragón Rangel, viuda del cantautor fallecido el 17 de diciembre de 2005, quien estuvo en Puerto Vallarta y amablemente contestó nuestras preguntas.

Señora, sin duda un orgullo ser la esposa de un gran compositor como lo fue Benjamín Sánchez Mota.

“Muchas gracias, pues sí, mucha satisfacción porque realmente él se dedicó en cuerpo y alma a la composición y él también grabó muchas de sus canciones, hizo muchos programas de televisión y se dedicó totalmente a la música”.

¿Cuál es la canción que más lo identifica a él?

‘“Dos corazones errantes” le gustaba mucho y esa era la que cantaba todo el tiempo, cantaba todo pero esa no la dejaba de cantar nunca”.

¿En cuanto a las que se han escuchado en voces de otros intérpretes, cuáles son las que lo identifican?

“Son muchísimas, ‘El gallo de oro’, con Lucha Villa que hasta hicieron película, y Ana Gabriel también la grabó y la canta muy bonito; otra canción que se oyó mucho fue ‘El adiós a la vida’, con Vicente Fernández, pues muchas, ahora sí que son tantas que la verdad no sabría decirle cuáles se oyeron más y hasta la fecha se siguen oyendo y le siguen grabando sobre todo en el extranjero, le graban en Colombia, le graban en Perú, en España, en todas esas partes le siguen grabando, se lo digo porque a la hora que a mí me presentan un estado de cuentas de las regalías ahí aparecen todas las partes donde le están grabando”.

¿Cuántos años compartieron juntos?

“Fueron 46 años y tuvimos cuatro hijos: Edgar Benjamín, Sandra Judith, Rozzana y Lilián Sánchez Aragón”.

¿Usted también compone?

“Compuse mucho tiempo pero a él no le gustaba que yo anduviera en el ambiente artístico y dejé de hacerlo, pero sí tengo como unas veinte canciones grabadas. Ya de tantos años no me acuerdo quienes me grabaron pero por ahí tengo los disco guardados, ya no me dediqué a eso; después de que él ya no quiso que compusiera, que no me dedicara a esto, dejé de componer, dije para qué”.

¿Usted también cantaba?

“No, cantar no, él ya no quiso que siguiera en el ambiente artístico, entonces dejé de componer y con el tiempo me dediqué a administrar un edificio en Tlatelolco con 112 departamentos y me ocupaba todo el tiempo en él y me olvidé de la composición”.

¿Sus hijos sí se dedicaron al medio artístico?

“Edgar Benjamín canta y él también grabó discos, él compone muy poco, fue el único que se dedicó al ambiente artístico; otra hija es doctora, y la otra es licenciada en Administración de Empresas; la verdad es muy difícil la carrera artística, él sí quería que mi hijo siguiera cantando pero yo le dije, ¿sabes qué?, mejor estudia una carrera y los cuatro estudiaron una carrera universitaria y se dedicaron más a eso que al ambiente artístico”.

¿Homenajes?

“Muchísimos, el último que le hicieron fue el de los 50 años, él ya estaba un poquito enfermo pero le festejaron sus 50 años de compositor, le habían hecho de 25, de 30, de 40 y de 50 años”.

A lo largo de su trayectoria Benjamín Sánchez Mota recibió diversos homenajes, como los que le organizaron las autoridades municipales y estatales de Guanajuato, Puebla, Durango, Nuevo León y Zacatecas, donde fue nombrado Hijo Predilecto.

Asimismo recibió el reconocimiento de diversas organizaciones, como la Asociación Nacional de Charros y el Grupo Impulsor de la Canción Mexicana, además de compañías editoras de música como PHAM, EMMI, Grever, Brambila y EDIMUSA, y empresas grabadoras, como Musart, Peerless, CBS y Orfeón; además de que recibió la medalla Agustín Lara por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM).

¿Desea agregar algo más?

“Nada más decirle que somos muy felices de seguir recordando a mi esposo, que no lo olvidamos, que hacemos de cuenta que lo tenemos en casa porque ahí escuchamos toda su música, ahí tenemos en la misma casa parte de sus cenizas porque se dividieron en tres partes; las cenizas se fueron una parte al Lote de los Compositores, otra parte se fue a la Rotonda de los Hombres Ilustres, en Luis Moya, Zacatecas, él era de ahí y ahí se quedó una parte, y la otra parte la tenemos en casa”.

Señora, muchas gracias por el regalo que me hizo, el libro autobiográfico y el álbum de ocho discos de su esposo.

“Ese álbum se hizo en MP3, tiene más de mil 800 canciones, él tiene grabadas ahí canciones y todos los artistas que le grabaron porque lo hicieron casi todos los artistas de ese tiempo como Luis Pérez Meza, La Consentida, La Torcasita, Rosa de Castilla, Lola Beltrán, Lucha Villa, Paco Michel, Luis Aguilar, Trío Los Calaveras, Dora María, Emilio Gálvez, La Prieta Linda, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Los Dos Reales, Dueto América, Antonio Aguilar quien le grabó como unas 50 canciones, Irma Dorantes, Las Jilguerillas, El Charro Avitia, David Záizar, Juan Mendoza El Tariácuri, Amalia Mendoza La Tariácuri, y de los más recientes Elvira Quintana, Valentina Leyva, Felipe Arriaga, Federico Villa, Chelelo, Sanjuana, Chayito Valdez, Los Babys, Los Cadetes de Linares, Banda El Recodo, David Reynoso, Alberto Vázquez, Mike Laure, Banda Machos, José Luis Gascón, La Arrolladora Banda El Limón, Los Temerarios, hermanas Núñez, Valentín Elizalde, Julio Preciado, Lucero, Lino Luján, entre muchos más.