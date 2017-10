Octubre Rosa en la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- Octubre es el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una fecha que se conmemora en todo el mundo —como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS)— con el fin de incrementar la atención y el apoyo prestados a la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de dicha enfermedad.

En este marco, la Riviera Nayarit y sus hoteles no se quedan atrás a la hora de sumarse a la campaña “Octubre Rosa”, contribuyendo a crear conciencia entre los visitantes e incluso entre los residentes y locales con la realización de eventos que servirán para educar, recaudar fondos y apoyar la investigación sobre el cáncer de mama.

Actividades deportivas, gastronomía, salud y bienestar, y promociones especiales, son una muestra de los eventos que se llevan a cabo en el destino durante todo el mes; un movimiento que cada año suma adeptos, que toca mentes y corazones para inspirar y tomar acciones.

A continuación, algunos de los hoteles que participan en el Octubre Rosa:

En el Four Seasons Resort Punta Mita el talento femenino se viste de rosa para apoyar la lucha contra el cáncer el próximo 21 de octubre. El equipo culinario femenino, integrado por Sofía Mojica, Sandra Herrera, Esther Sánchez y Selene García, deleitará a huéspedes e invitados con un increíble menú de cuatro tiempos en el restaurante Ketsi. Cada una de ellas elaborará un platillo para esa noche. El menú, inspirado en superfoods e ingredientes saludables de la región, recordará que comer sano también puede ser saludable y lleno de sabor. Los fondos recaudados serán donados a la Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM).

Más información: https://www.eventbrite.com/e/pink-october-female-culinary-team-goes-pink-to-fight-cancer-tickets-38561744215?aff=es2

The St. Regis Punta Mita Resorts invita a unirse a otra edición de la 5K Pink Run for the Cause, que tendrá lugar el sábado 28 de octubre en el sendero para trotar de Punta Mita. Se alentará a los participantes a honrar a familiares o amigos que hayan sobrevivido o estén luchando contra el cáncer de mama corriendo con carteles personalizados. Todo lo que se recaude será donado a esta noble causa.

Los tres ganadores recibirán exquisitos premios: 1er. Lugar: cena para 2 en el restaurante Carolina, reconocido con el prestigioso AAA Five Diamond. 2do- Lugar: terapia de flotación exclusiva. 3er. Lugar: Safari Marino para 2 personas por Punta Mita Expeditions. Lugar de reunión: Lobby Altamira, a las 8:00 a.m.

Para registrarse y más información: sales.puntamita@stregis.com

El hotel W Punta de Mita invita a unirse a una sesión de Yoga con Causa el próximo sábado 21 de octubre, de las 9:00 a las 10:30 a.m. Los fondos recaudados serán donados para ayudar a la lucha contra el cáncer de mama. Al finalizar habrá una cena en el restaurante Venazú donde se otorgará un 15% de descuento a los participantes en el evento. Para inscripciones: jenifer.miranda@whotels.com Para más información visite: www.wpuntademita.com

El dato:

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en la mujer y 11% de la mortalidad de todos los cánceres. Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama, además, una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar este cáncer durante su vida. En el caso de México, cifras de la Secretaría de Salud reportan 6 mil muertes por cáncer de mama cada año, y alrededor de 23 mil casos nuevos, es decir, 60 al día.