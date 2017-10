Dan a conocer el rol de juegos del torneo de fútbol de playa Visit Puerto Vallarta Cup 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Los ojos del mundo dentro del deporte estarán centrados del 20 al 22 de octubre en nuestro destino durante el desarrollo del Visit Puerto Vallarta Cup 2017, el torneo internacional de futbol de playa en categorías varonil y femenil que se realizará en las cancha del IPEJAL, el predio de Pensiones del Estado localizado frente a la Unidad Deportiva “Agustín Flores Contreras”.

Sin duda será una muy importante promoción a nivel nacional e internacional este evento será una fiesta deportiva que permitirá disfrutar de lo mejor de esta disciplina, al contar con los mejores equipos del mundo.

Esta es una competición oficial que se enmarca dentro del circuito internacional de Beach Soccer Worldwide y tiene valor para el ranking mundial ya que se trata de un torneo oficial avalado por la FIFA y la CONCACAF, con el cual no solamente se busca seguir impulsando el deporte, sino también el seguir impulsando a este puerto como un destino turístico deportivo, con eventos de primer nivel. La entrada a todos los partidos será gratuita a todo el público.

“Televisoras como ESPN, FOX, Televisa, a través de TDN, van a estar difundiendo a nivel nacional e internacional este torneo que dará promoción a Puerto Vallarta en más de 250 millones de hogares en América, Europa, Asia y norte de África”, explicó el alcalde municipal, lo que sin duda dará un mayor realce turístico al destino.

Por su parte, el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, destacó que este encuentro deportivo es parte de los eventos de nivel mundial que se están trayendo para este destino. Para su realización se contactó directamente a la FIFA para que nuevamente Puerto Vallarta pudiera albergar este torneo, como ya lo había hecho en años anteriores.

CALENDARIO

Viernes 20 de octubre: 15:45 Hrs. USA vs Francia; y 17:30 Hrs. Colombia vs México.

Sábado 21 de octubre: 13:00 Hrs. España vs México (rama femenil); 14:15 Hrs. USA vs Colombia; y 15:30 Hrs. México vs Francia.

Domingo 22 de octubre: 13:00 Hrs. México vs España (rama femenil); 14:15 Hrs. Francia vs Colombia; y 15:30 Hrs. México vs USA.