Puerto Vallarta entre las 20 Mejores Ciudades Pequeñas del Mundo y las 40 Mejores Ciudades del Mundo

Puerto Vallarta, Jal.- Puerto Vallarta comparte la noticia de que está en la clasificación de los prestigiados premios Condé Nast Traveler’s Reader’s Choice Awards 2017 en dos categorías: “Top Small Cities Outside the US” (‘Mejores Ciudades Pequeñas fuera de los Estados Unidos’), único destino de playa que tiene ese privilegio en un selecto listado en el que hay dos ciudades de México. Así como “Best Cities in the World” (‘Mejores Ciudades del Mundo’).



Estar en el listado Top 40 ‘Best Cities in the World’ reconoce a Puerto Vallarta como un importante destino turístico mundial al figurar en la compañía de grandes capitales y ciudades históricas que atraen a millones de visitantes cada año, tales como: Roma, Londres, París, Tokio, Hong Kong, Madrid, Barcelona, ??Sidney.



Las esperadas nominaciones fueron anunciadas por Condé Nast Traveler y la entrega de reconocimientos será este 18 de octubre en una ceremonia privada en Nueva York.



La categoría “Top Small Cities Outside the US” colocó a Puerto Vallarta en el Top 20 al lado de otros hermosos destinos como Florencia, Italia; Estocolmo, Suecia; Copenhague, Dinamarca; Brujas, Bélgica en Europa así como Victoria y Quebec en Canadá.



Estas referencias a Puerto Vallarta son de la mayor relevancia considerando que el listado de nominados se integró con los votos y opiniones de 300,000 lectores de Condé Nast, quienes enviaron miles de comentarios, opiniones y reseñas en las que compartieron sus recientes experiencias de viaje en ciudades, destinos de playa, islas, hoteles, resorts, cruceros, aerolíneas, aeropuertos.



Los ganadores serán publicados en la edición de noviembre de Condé Nast Traveler así como en línea en www.cntraveler.com/rca.



Estamos honrados de ser incluidos en esta exclusiva lista de destinos internacionales, declaró Javier Aranda Pedrero, director del Fideicomiso de Turismo (Fidetur) Puerto Vallarta.



Nueva York trae buenos recuerdos a Puerto Vallarta, que en enero obtuvo tres Estatuas de Plata en los Travvy Awards 2017, una de ellas como el Mejor Destino Vacacional en México. En esa ceremonia se obtuvieron otros dos galardones como Mejor Destino Culinario en México y Mejor Destino LGBT.



Como referencia, vale la pena mencionar que Trip Advisor mediante su base de más de 2 millones de usuarios mensuales ubicó a Puerto Vallarta como el destino número 3 en México en los Traveler’s Choice Awards 2017.



Los viajeros valoraron la hospitalidad de Puerto Vallarta y la calidad de sus servicios turísticos, al contar con la mayor cantidad de hoteles con reconocimientos de Diamantes de la AAA en México, con un total de 17; así como su amplia oferta culinaria que supera los 360 restaurantes de cocina mexicana tradicional e internacional, entre ellos cuatro con Cuatro Diamantes de la AAA.



El video de los nominados puede verse aquí.