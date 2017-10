Conmemoran autoridades el Día de las Naciones Unidas

Puerto Vallarta, Jal.- Autoridades civiles, militares y navales, conmemoraron este martes el Día de las Naciones Unidas, recordando así que hace 72 años nació de manera oficial esta instancia internacional que trabaja por el bienestar de la comunidad mundial, el medio ambiente, los derechos humanos y la paz, por mencionar algunos de sus ejes de acción.

La ceremonia cívica realizada en la plaza de armas de esta ciudad, estuvo encabezada por la regidora Celina Lomelí Ramírez, en representación del alcalde Arturo Dávalos Peña, y contó con la activa participación de los alumnos de la escuela 20 de Noviembre, quienes desfilaron con algunas de las banderas de los países miembros de esta organización.

El alumno Víctor Vidal Torres, recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, conformada por 51 países. Actualmente son 193 estados miembros, teniendo como secretario general al portugués Antonio Guterres, quien asumió el cargo en enero de este año.

El orador oficial de esta ceremonia, fue el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, quien detalló que este día se celebra el inicio de la buena voluntad entre las naciones, la búsqueda de una paz duradera; un mundo en el que todas las personas puedan convivir sin importar su color, raza, origen, idioma, creencia o forma de pensar.

“Hoy celebramos el día de la humanidad, el día de los actos de paz, el día que las naciones se estrecharon las manos para conseguir un sueño, luchar por un ideal; buscar la paz, la igualdad, la tolerancia, el respeto por construir un mundo en el que no existan los refugiados, en el que no existan los desplazados, en el que no sea posible la trasgresión de las soberanías, en el que no se permitan las violaciones de los derechos humanos”, señaló.

El funcionario recordó que las Naciones Unidas son más que un conglomerado de potencias que se reúnen a tomar una taza de café, siendo esta la organización de los hombres de buena fe que unen esfuerzos para hacer frente a los problemas globales del mundo, sus conflictos sociales, políticos y económicos y las crisis en materia de medio ambiente y el cuidado del entorno natural.

En esta ceremonia cívica, se contó también con la presencia de la subdirectora de Educación Municipal, Norma Joya Carrillo; el Coronel de la Fuerza Aérea piloto Aviador, Miguel Ángel Portillo Vargas, Comandante de la Estación Aérea No.5, en representación de la 41ª Zona Militar y el Capitán de Navío Arnulfo González Mireles, de la 8ª Zona Naval.