Hoteles de Riviera Nayarit obtienen el Platinum Choice Award 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Tres hoteles de la Riviera Nayarit — Grand Velas Riviera Nayarit, The St. Regis Punta Mita Resort y W Punta de Mita—, han sido distinguidos con el Platinum Choice Award 2017 de la revista Smart Meetings, que premia la excelencia en el servicio y las comodidades entre los hoteles y resorts de reuniones en los Estados Unidos, Canadá, México y el Caribe.



Smart Meetings es considerado el principal recurso de la industria de reuniones para profesionales, y además de premiar a las propiedades hoteleras también reconoce el servicio excepcional de las compañías de marketing de destino y los CVB de Norteamérica.



Las nominaciones reciben una revisión cuidadosa por parte del equipo editorial que selecciona a los ganadores finales con base en el ambiente, comodidades, amplitud de recursos, calidad de las instalaciones, servicios para los huéspedes, actividades recreativas, opciones gastronómicas, asistencia técnica y más.



Hoteles premiados



Grand Velas Riviera Nayarit es un resort Todo Incluido acreedor de 5 Diamantes por la AAA y es miembro de The Leading Hotels of the World; posee escenarios naturales impresionantes con jardines, flora, playa y las montañas de la Sierra Madre Occidental.



Tiene más de 2,000 m2 de espacios para reuniones incluyendo el Salón Grand Marissa de más de 500 m2 el cual se puede dividir en cinco salones por separado. También cuenta con cuatro salones que van desde los 60 hasta los 180 m2 y que ofrecen variaciones para maximizar la productividad y eficiencia de las reuniones.



El resort ha ganado numerosos reconocimientos por parte de Condé Nast Traveler, Travel+Leisure, TripAdvisor, U.S. News and World Report y Forbes; este último lo integró dentro de su compendio Top Ten Coolest AllInclusives del año 2012.



The St. Regis Punta Mita Resort promete ofrecer una experiencia que trasciende los viajes tradicionales, sumergiendo a sus huéspedes en un lujo sin igual. Como la primera propiedad St. Regis en toda América Latina, brinda un servicio para los viajeros más exigentes, con 120 exquisitas habitaciones, comodidades especiales y espectaculares jardines.



Es un resort ideal para la celebración de reuniones y bodas en un escenario inolvidable ya que tiene como extraordinario telón de fondo el Pacífico mexicano. Cuenta con ocho opciones de salones con capacidad interior para 170 huéspedes y 500 huéspedes en el exterior, y las bodas, ya sea el gran salón, una terraza frente al mar o la inmaculada playa de arena blanca, son realmente impresionantes.



W Punta de Mita abrió sus puertas en junio de 2016 como el segundo hotel W en México y el quinto en Latinoamérica, uniéndose a W Mexico City, W Santiago en Chile, W Bogotá, en Colombia y W Retreat & Spa – Vieques Island en Puerto Rico.



A poco más de un año de su apertura, el W Punta de Mita está cosechando reconocimientos no solo por su original diseño y la belleza de sus instalaciones, sino porque se ha convertido en un referente para la comunidad de planificadores de reuniones.



Al premio de Smart Meetings se suma a la nominación obtenida en febrero de este año como Mejor Resort de Nueva Apertura de México, Centroamérica y Sudamérica en 2016, por parte de los Awards of Excellence de Luxury Travel Advisor.



La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) felicitan a los hoteles Grand Velas Riviera Nayarit, The St. Regis Punta Mita Resort y W Punta de Mita por haber obtenido el Platinum Choice Award 2017 que al mismo tiempo es un reconocimiento a la hotelería y a la calidad de los servicios de este destino turístico.



El dato:

En el mes de diciembre los hoteles premiados serán presentados en un comunicado de prensa a nivel nacional, y reconocidos en la edición impresa y digital de Smart Meetings, llegando a más de 80,000 profesionales de reuniones.