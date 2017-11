Ofrece Pedro Ferriz de Con interesante conferencia a alumnos de la UNIVA

Puerto Vallarta, Jal.- La tarde de este martes hizo acto de presencia en la UNIVA el periodista, conferencista y empresario Pedro Ferriz de Con para ofrecer la conferencia “Panorama político, social y económico de México”, misma que transcurrió de manera muy entretenida y amena que mantuvo centrada la atención del joven alumnado que se dio cita en el aula ANFECA.

Tras presentar una breve semblanza del conferencista y nombrar a las personalidades presentes, entre ellos el director del plantel, Luis Zúñiga Bobadilla, el empresario hotelero Gabriel Igartúa, dio inicio la conferencia en la que Ferriz de Con mantuvo al público muy atento y en varias ocasiones provocándoles una grata sonrisa.

Pedro Ferriz de Con platicó con los jóvenes estudiantes sobre la evolución del ser humano a través de tiempo, sobre el futuro de México, entre otros temas acorde al nombre de la conferencia.

“Muchachos, a lo mejor están muy jóvenes para decir lo que les voy a decir pero se los voy a decir; vengo aquí con mucho respeto a hablar con la juventud sobre bases que estando en una universidad tengo que hablar con bases académicas, de lo que está pasando en este momento y en todo momento dentro de la historia de la humanidad.

“Uno de los fines ulteriores de la creación es la evolución, evolucionar. Hoy ustedes tienen muchos más elementos para elevar su mentalidad con respecto de lo que pudieron haber tenido sus abuelos, bisabuelos, ancestros, ustedes hoy tienen una plataforma enorme de conocimiento a través de un aparatito que anuncian y que de seguro traen en la bolsa que es su celular y donde no solamente se pueden comunicar a través de él, también se ‘whatsappean’ se chatea, ahí pueden encontrar todo lo que ustedes quieran sobre el conocimiento.

“Dentro de la evolución del hombre ustedes son los protagonistas principales, porque no solamente tienen el conocimiento a la mano sino que como nacieron en una revolución tecnológica ustedes tienen una familiaridad con la tecnología que nosotros no tenemos.

“Yo no nací con un celular en la mano, yo descubrí que esto existía en el paso de mi vida, ustedes nacieron con él; a uno de mis nietos le mostré una fotografía (una foto, ya saben lo que es una foto, ¿verdad?, -bromeó- ) y en el momento que vio mi nieto la fotografía, con sus deditos quería ampliarla y se me quedó viendo como diciendo esta foto no sirve porque no se amplía, y le tuve que tratar de explicar lo que es una foto, no sabía.

“Cuando tú estás en esa problemática de no identificar lo que fue el pasado, tienes claro todos los elementos para identificar lo que es el futuro, porque no tienes los atavismos de aquello que a los que no vivimos esta revolución tecnológica, ustedes ya en el pleno desenvolvimiento de su expresión saben, lo entienden perfectamente, ¿por qué? nacieron con ello.

“Yo tenía un maestro de matemáticas, el profesor Izquierdo Avelar, extraordinario maestro de matemáticas, que nos trataba de explicar el álgebra y nos decía: ‘cómo me gustaría que ustedes no supieran nada de aritmética para que yo con una mente clara les pudiera hoy explicar lo que es la vivencia moderna, es decir, a veces es mejor no saber nada para asimilar lo nuevo, a asimilar lo nuevo con los atavismos de aquello que sí arrastras y que a veces no te da todos los elementos para entender’”, explicó en periodista.

También abarcó jocosamente el tema de la infraestructura citadina en algunas calles. “Ustedes ya se acostumbraron a vivir en un lugar como este pero también se acostumbraron que para llegar a este lugar (la Univa) tienes que pasar por la cara oculta de la luna con tanto bache que hay; va uno brincando, ¿no?

“Cómo es posible brincar tanto en un lugar tan hermoso como éste, con una infraestructura como la que tenemos aquí afuerita y nadie se pregunta por qué está tan mala y nadie se pregunta por qué hay un Centro de Convenciones como el que tienen aquí a un lado y donde para llegar a ese centro los convencionistas que vienen de Transilvania y llegan brincando hasta el lugar y qué bonito lugar pero no hay infraestructura, pero es normal que en país tenga una mala infraestructura, porque así es México, ¿no?”, comentó.

Ferriz de Con, poco antes de visitar la Univa en esta su segunda ocasión (la anterior fue en el mes de enero pasado), envió un mensaje grabado a través de las redes sociales donde hace referencia a otro de los motivos que lo trajeron de nuevo a Puerto Vallarta como lo es recabar firmas de apoyo para su candidatura a la presidencia de la República, y donde critica fuertemente al INE.