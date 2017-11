Al servicio de la salud

Puerto Vallarta, Jal.- Se necesita tener una clara visión exacta de lo que se desea hacer; es sinónimo de estar enfocado en un objetivo y meta capaz de brindar a su vida profesional éxito total. Tal es el caso de mi amigo y compañero de la Coalición Latina el Lic. Luis Antonio Michel Ruelas junto a su bella esposa la Lic. Lucrecia Marrón de Michel hacen un matrimonio ejemplar y un equipo de trabajo modelo. Ellos supieron convocar a médicos reconocidos por su actividad en esta región, para poder ofrecer un servicio más humano a precios accesibles tantos a locales como a turistas nacionales y extranjeros. Aquí en esta empresa la palabra dignidad humana entra como elemento indispensable para comprender la labor en los nosocomios donde el dolor y la alegría se muestran a diario.

Los hombres y mujeres de empresa deben de saber que esta es una expresión cultural contemporánea y su éxito es clave para el desarrollo de nuestro País, estado y municipio, pero nuestra cultura laboral y empresarial todavía deja mucho que desear. Admiro a quienes suelen trabajar en equipo y además que contribuyen en la eficiencia y la calidad en sus servicios para crear confianza en su clientela. No cabe la menor duda que seguimos viviendo con mucha desconfianza, por eso expreso que la empresa productiva solo florece en un adecuado marco educativo y democrático en donde el estado de derecho, la estabilidad económica y la paz social son primordiales para lograr armonía.

Me da mucho gusto saber que empresarios locales se unan y brinden una nueva oferta médica, me refiero a los que confiaron en construir y ofrecer instalaciones para el óptimo manejo de los pacientes, me refiero a Vallarta Medical Center. Se unen a otros centros hospitalarios que ya prestan sus servicios, pero la diferencia será en cuanto la mejor forma de producir riqueza y desarrollo de la misma pero sobre todo convertirla en una empresa humana, productiva, eficiente, competitiva y justa; para que forme parte integral del sistema de vida de los seres humanos y que su éxito sea el fundamento del desarrollo. Insisto toda actividad empresarial debe estar centrada en la persona humana, pues gente de calidad hace cosas de calidad. Aquí es donde la moral se refiere al actuar humano, al comportamiento de los seres individuales.

Se está celebrando el segundo aniversario del nacimiento de esta noble empresa, muchas experiencias y siempre con el espíritu humano donde siempre se busca la superación en todos los aspectos. Se cuenta con una aula académica donde los estudiantes de medicina del CUCOSTA reciben sus clases, esto marca la tendencia su superación donde se toma en cuenta el contar con un semillero donde estos futuros profesionales encuentren una oportunidad donde se combine con la práctica de su profesión.

Hoy en día distinguidos lectores se requieren decisiones valientes que posicionen a los vallartenses como una alternativa en los diferentes servicios que se puedan ofrecer que generen las condiciones necesarias para que la confianza se refleje en todos los sectores de la población. Me queda muy claro que solo a través de más oportunidades reales de desarrollo avanzaremos en el fortalecimiento de la credibilidad. Con empresarios valientes y visionarios locales, estamos ante la oportunidad histórica de superar las crisis recurrentes.

Ante los actuales tiempos donde el día a día resulta más competitivo por estar en un mundo globalizado, es necesario crear un circulo virtuoso de ahorro-inversión con capital físico y humano-educación-empleo; que posibilite, a nivel macro, un crecimiento económico sostenido y sustentable y a nivel micro empresas sólidas y competitivas, generadoras de empleo, cada vez mejor remunerado, en los índices de productividad alcanzados. Los vallartenses tenemos creatividad y poseemos valores morales muy altos, es tiempo de fijar las reglas para que nos respeten aquellos que solamente vienen a explotar irracionalmente nuestros recursos naturales y además que fijan posturas contrarias a nuestras costumbres y tradiciones.

Tenemos la oportunidad quienes vivimos en este hermoso y pujante municipio de mostrar al mundo entero lo que es nuestro México, ya que somos un destino turístico que puede mostrar un mosaico de todos los rincones de nuestra Patria. Pero también el garantizar nuestra seguridad en todos los aspectos; alimentación, salud, educación, trabajo, vivienda digna, pero sobre todo la seguridad física de quienes vivimos y nos visitan. Por eso es importante crear las condiciones necesarias para que nuestro municipio pueda salir siempre adelante con unidad, donde pueblo y gobierno se integren y que la institución pública se convierta en una verdadera facilitadora de la productividad.

Volviendo al campo de la salud; sabedores que el ser humano siempre ha sido audaz y protagonista de muchas hazañas y se ve rodeado de temores a toda hora. Uno de ellos sobre todo inquieta y persigue como una sombra a lo largo de toda la existencia es el temor al dolor, la enfermedad y la muerte. Todos estos fenómenos encierran todavía muchos misterios para él. Por eso cuando se tienen lugares especializados en diferentes enfermedades, se crea una garantía de vida para quienes habitamos una región donde se esmeran en dotar estos servicios hospitalarios, por eso aplaudo a quienes velan por la salud de su pueblo.

Deseo mucho éxito a quienes integran el cuerpo médico, administrativo y de mantenimiento del Hospital VMC pero sobre todo la visión de sus socios, que con el esfuerzo de su trabajo, lograron poner a disposición de los vallartenses y del turismo nacional e internacional, un nuevo lugar que luchara por su superación cotidianamente. Por otro lado hacemos votos para que brinden un servicio óptimo, con precios justos y de calidad. Vemos que las metas se están cumpliendo, redoblar el paso será la primicia para seguir trayendo beneficios tangibles a la sociedad vallartense y sus alrededores así como un servicio digno a nuestros visitantes.

La obligación es de todos, el hacer un frente común donde nuestra comunidad demuestre justicia de los servicios en todos los niveles. Una verdadera familia turística vallartense es aquella donde los equilibrios emocionales se dan en torno a la unidad y el propósito de una integridad permanente con la única finalidad de proteger a nuestra noble industria turística, actividad principal de nuestro municipio.

-.Una vida de certidumbre moral es la de toda sociedad que está constituida por el conjunto de reglas y normas que permiten comprender aquello que es necesario saber y evitar, aquello que es deseable o no, aquello que es bueno o aquello que no lo es, tal como lo decía; el Dr. Sergio Jerez Riffo

-.Contamos con enormes potencialidades, hagamos que estas se vuelvan una fuerza de equilibrio que permitan tener mayores beneficios para todos.-