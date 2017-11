Natalia Lafourcade graba video musical en locaciones de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- La reconocida cantante Natalia Lafourcade está en Puerto Vallarta filmando el video musical de la canción “Danza de Gardenias” incluida en el disco “Musas 2″ que saldrá el próximo año.



La realización del video incluye locaciones en el Centro de la ciudad, el Malecón, Los Arcos, El Caballito y algunas playas; en una pausa del rodaje la cantante compartió que se encuentra muy contenta de filmar en este puerto que tiene “un sabor muy mexicano”.



“Así es, me encuentro en Puerto Vallarta para grabar el video de una nueva canción que saldrá el próximo año, es un proyecto que tengo desde hace unos meses, que hice con el grupo de Los Macorinos que tocaban con Chavela Vargas, este es un homenaje al folclor mexicano y latinoamericano”.



Sobre el rodaje en Puerto Vallarta comentó que buscaban precisamente un puerto muy tradicional mexicano.



“Quisimos encontrar un lugar bello con sabor mexicano que tuviera todos aquellos elementos que mostraran la historia de la canción y la letra tuviera su espacio para vivir de forma amena, bonita… es un tema de doble cara, tiene la melancolía de cerrar un ciclo importante de vida con mucho amor y gratitud”.



Y agregó “queríamos mar, sol, calor, locaciones que pudieran regalarnos la historia y elementos visuales deliciosos, y queríamos una cantina mexicana, con sabor mexicano, de nuestra gente, que se viera el calor y la delicia de bailar en Puerto Vallarta”.



Aunque sólo estará unos días en este puerto, Natalia comentó que ya había estado en alguna ocasión y que le gustaría volver.



“Me parece bellísimo este lugar, me gustaría poder quedarme más tiempo, pero ya me regalaré unos días para pasarlos de vacaciones porque ahorita vamos a un lado a otro en las locaciones”.



La experiencia del disco ‘Musas’, relató, ha sido muy hermosa, “todo empezó como un capricho musical de mi parte, de grabar con los maestros, de trabajar con canciones y compositores que admiro, un disco que me dejara calma y una sensación de hogar; el proyecto se fue modificando, la disquera y mi grupo decidieron sacarlo después de “Hasta la raíz” y ha sido un éxito, hicimos una gira de teatros históricos que nos llevó hasta Argentina, Chile y les ha gustado mucho esta música veracruzana.



Se cumple una parte de mi sueño, dijo, que es coquetear con la música latinoamericana, ahora viene el volumen 2 que complementa las canciones de este gran folclor; entonces hay que escuchar los dos; estoy aprendiendo a interpretar estos nuevos géneros.



Ahora espero –agregó- que el video “Danza de Gardenias” se impregne de la esencia de México, de la esencia de Puerto Vallarta y de México, que se muestre lo que somos y que nos llene de orgullo.