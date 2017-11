Edgar Treviño se presenta hoy con su crítica social “Mayates divinos” en La Gata Café-Foro

Puerto Vallarta, Jal.- Esta noche arranca el 2º. Festival Internacional de Cabaret Puerto Vallarta en La Gata Café-Foro con la sátira “Mayates divinos” con el actor vallartense por adopción Edgar Treviño, una crítica social sobre lo que todo mundo conoce, todo mundo habla y nadie quiere afrontarlo, el tema de los guachomas, algo muy divertido, una crítica, una sátira donde la gente se va a divertir mucho, garantiza Edgar. La cita es a las 9:00 de la noche en este céntrico lugar.

Edgar, esta temporada de cabaret ¿qué nos vas a presentar?

“Traigo un espectáculo que se llama ‘Mayates divinos’, es una crítica social sobre lo que todo mundo conoce, todo mundo habla y nadie quiere afrontarlo, resulta que proponemos, teatralmente hablando, una crítica social directa sobre los mayates, queremos que la Secretaría de Educación Pública lo haga una carrera oficial, que le dé cédula y que no anden cobrando ahí nada más, que tenga tarifa oficial para que los propios diputados y los gobernantes, pues ya les salga más barato y no nos estén cobrando a nosotros el sueldo de ellos, me refiero a los ‘guachomas’, entonces de eso trata el espectáculo, es algo muy divertido, es una crítica, es una sátira donde todos nos vamos a divertir mucho”, explica el actor.

¿Cómo ha sido el impacto este concepto que ofrece La Gata café-foro a la comunidad y sociedad vallartense?

“Ha impactado. Desde el primer momento en que La Gata se abrió está impactando porque somos una opción totalmente diferente y lo hemos visto, cada función que damos aquí en La Gata hay público nuevo y quiere decir que la gente está ávida, quiere ver más cosas, y eso nos emociona muchísimo.

“Con la llegada del 1er. Festival de Cabaret tuvimos mucha aceptación, hubo mucho público nuevo y nos dimos cuenta de los temas y de lo que la gente quiere ver; aparte si tú vienes a un espectáculo de cabaret no te quedas sentadito nada más a verlo, participas, y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente participa porque se involucra con nosotros, nosotros le damos el pie para que ellos también entren al espectáculo y forman parte de él.

“Yo creo que esa es la parte que le faltaba a Puerto Vallarta; si bien hay otros lugares que hacen espectáculos de cabaret, de mucha calidad también, pero son para público extranjero; nosotros trabajamos para el público local y eso nos da mucho gusto, que la gente haya recibido esta nueva opción de un espectáculo diferente, en español, y que la gente venga porque no dejamos de hacer una crítica, no dejamos de hacer teatro, no dejamos de reírnos, de burlarnos, de sátira, y la gente tiene ganas de eso, que alguien le diga lo que acontece en nuestro día y que los critiquemos y que nos burlemos de ellos, porque eso es la base del cabaret, de burlarnos de lo que acontece en nuestra sociedad; ha sido un buen camino, hay una muy buena respuesta, es el segundo festival y yo veo una respuesta extraordinaria y seguramente nos va a ir bien”, comentó Treviño.

¿Nada más este número vas a presentar esta vez?

“Aquí estrenamos este espectáculo y vamos a quedarnos todo el mes con el mismo aquí en La Gata; termina el festival y continuamos los jueves, aquí los jueves son de Edgar Treviño en La Gata café foro; ¿pero sabes también otra cosa?, me voy el 20 de noviembre a Ciudad Guzmán, la Secretaría de Cultura como acabamos de ganar el Encuentro de Teatro del Interior en Lagos de Moreno, después me fui a Guadalajara a la Muestra Estatal de Teatro, la Secretaría de Cultura me está invitando a Ciudad Guzmán a otro festival de teatro allá, voy con mi obra ‘Cómo ser gay y no morir en el intento’, una obra muy fuerte, que habla sobre cinco asesinatos por homofobia, les voy a presentar esta obra allá en Ciudad Guzmán.

MINI CHARLA CON EDGAR TREVIÑO

Edgar, ¿ya cuántos años dentro del ambiente artístico?

“Estoy cumpliendo mis primeros treinta años de carrera, veinticinco con la A.N.D.A. (Asociación Nacional de Actores), están a punto de entregarme la medalla ‘Virginia Fábregas’ por los 25 años de trayectoria en el Sindicato, y ya llevo treinta en los escenarios.

¿Dónde vas a recibir esa medalla?

“Espero que sea en México o en Guadalajara, en cuanto me den la indicación pues me tendré que trasladar no sé si a México o hasta Guadalajara, pero me estregarán esta medalla por veinticinco años”.

¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo la has sentido?

“Es muy variada, Angelito, fíjate que tú me conoces desde hace mucho tiempo y bueno mi carrera es como actor, en esta ocasión me ves en esta faceta de cabaret pero también tengo un espectáculo infantil y hago teatro para adultos y hago teatro comercial; tuve la oportunidad de estar en diferentes países con mis espectáculos, en Argentina, en Chile, en El Salvador, acabo de regresar de Colombia, me fui a Cuba llevando los espectáculos todo el tiempo, y entonces para el actor estar en vigencia es bien importante, no importa cuántos años tengas, más sin embargo es importante que estés vigente dentro del escenario”.

¿Además haces radio?

“Sigo en la radio, estoy ahorita en Radio Universidad todos los miércoles a las 5:00 por la tarde en un programa que se llama xq28”.

¿Qué pasó con tu programa de espectáculos “El asador”?

“Pues salí de la otra estación en la que estaba trabajando y entonces ya capítulo cerrado de los espectáculos y ahora estoy en otro género pero me encanta porque hay que abarcar de todo, hay que estar siempre haciendo cosas nuevas”.

¿Cuánto tiempo duró al aire “El asador”?

“Con “El asador” duramos quince años al aire en La Explosiva, que después fue la Mejor y terminamos siendo la Ke Buena, pero quince años duramos al aire con “El asador”.

¿Quieres agregar algo?

“Te agradezco el hecho de que te tomes estos minutos de platicar conmigo y agradecerle a todo el público que siempre me ha seguido en mis locuras y que está puesto y dispuesto para divertirse o reflexionar con las cosas que yo hago; muchas gracias”.