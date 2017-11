Expedición Infinito, una AC que trabaja en crear grupos de mariachi infantiles

Puerto Vallarta, Jal.- En reciente reunión de un club rotario se tuvo la visita de Israel Ortiz, director general de Expedición Infinito, una asociación civil cuyo objetivo es crear grupos de mariachis infantiles con niños de escasos recursos para “que en un año tengan un trabajo seguro y puedan tener un poco de capital para posteriormente terminar sus estudios”, comentó Israel en la reunión, y a la vez solicitó un apoyo a este proyecto llamado En/Causa/Arte, con el apadrinamiento de uno de estos niños.

Explicó que “Expedición Infinito AC tiene desde el 2011 legalmente establecida como una donataria autorizada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por parte de la Secretaría de Cultura, y por parte de SEDESOL tenemos CLUNI (Clave Única de Inscripción).

“Nuestro objetivo es brindar desarrollo económico, social, y que sea sustentable; además de brindar capacitación, prevención y rehabilitación a través de la cultura y la psicología.

“En esta ocasión hemos diseñado un proyecto que está enfocado para niños de escasos recursos; el programa se llama En/Causa/Arte que consiste en cambiar un poco o mejorar la vida de la sociedad a través de la cultura y el arte; nosotros creemos que brindándole herramientas y educación alternativa a los niños podemos lograr un futuro mejor para ellos; sabemos que con la cultura podemos hacer una mejor sociedad y la violencia se puede evitar con un poquito de cultura y psicología.

“Las adicciones, mejorar nuestra naturaleza y todos estos problemas que al final de cuentas nos perjudican como sociedad, podemos cambiarlos. Lo que no queremos para nuestros niños es secuestrarles la infancia y obligarlos a trabajar, como vendedores ambulantes, cargadores, u otra actividad.

“Expedición Infinito AC lo que busca con este proyecto de mariachis infantiles es cambiar esto, cambiar ese paradigma de los niños; las encuestas de INEGI actualmente son terribles, siete de cada diez niños quieren ser narcotraficantes, eso es un problema. Nosotros lo que queremos es cambiar esas cifras, y otros números terribles que uno de cada diez niños que inicia su educación primaria solamente uno termina la universidad, el resto termina como mano de obra barata o en el crimen organizado.

“Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar eso, ¿cómo?, creando grupos de mariachis infantiles, tomamos a niños de escasos recursos y les damos un instrumento para que se puedan ganar la vida, en un año estos niños ya salen con un contrato de trabajo, gracias a la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se logró un acuerdo muy importante con ellos para que estos niños en un año tengan un trabajo seguro y puedan tener un poco de capital para posteriormente terminar sus estudios.

“La única manera de mejorar el futuro es ahora y los niños son la clave de esto; nosotros nos dedicamos a brindar herramientas de subsistencia alterna. Otra cosa importante es que estos niños en un año van a tener una graduación espectacular con dos conciertos ya programados, uno en Los Arcos del Malecón y otro en el teatro Degollado, en Guadalajara, con artistas de talla internacional.

“Creemos que esto va a percutar, proyectar la vida profesional de los niños para que puedan andar de pronto de gira o en ferias; incluso el mismo secretario de Desarrollo Social nos pidió que uno de los grupos represente a Jalisco en algunas ferias nacionales, eso para nosotros es un verdadero placer. Tenemos certificados de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Nosotros tuvimos que conseguir un crédito para comprar los instrumentos; la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco puso el dinero para el pago de los honorarios de los maestros durante un año; teníamos el apoyo de algunos hoteles que nos habían dicho que nos iban a ayudar, pero desafortunadamente por los sismos ocasionados en septiembre nos retiraron el apoyo y brindaron esos recursos a las zonas de desastre, lo entendemos.

“Sin embargo, tuvimos la necesidad de adquirir ese crédito para no tener que regresarle el dinero a la Secretaría, y tuvimos que poner cuotas de recuperación; eso está golpeando los bolsillos de las madres de familia que algunas son solteras y no tienen mucho dinero y no tienen un trabajo fijo; entonces acudimos a ustedes para ver si quieren apadrinar a un niño y evitar esas cuotas.

“La Secretaría puso 294 mil pesos, nosotros pusimos 76 mil 750 pesos, el total del proyecto son 370 mil 750 pesos; en un año estos niños con esa cantidad van a cambiar su modo de vida y su futuro permanentemente, y creemos que esos niños cuando sean adultos van a ser una sociedad diferente.

“Las cuotas que tuvimos que poner son doce pagos obligados para las madres de familia de 335 pesos, si decidieran apadrinar a un niño sería un pago único de 4 mil 020 pesos, que ayudaría a esas madres y les cambaría la vida a estos niños.

“Empezamos con poquitos niños porque no teníamos más dinero, pero han estado llegando y no podemos aceptarlos porque ya no tenemos más instrumentos; la persona que nos financió los instrumentos ya no nos quiere dar más crédito porque no le hemos pagado pero tenemos más niños que siguen llegando, tenemos un total ahorita de 30 niños pero faltan tres por llegar, dos de guitarrón y una vihuela, o sea vamos a tener un total de 33 niños.

“Gracias a un convenio con la Secretaría de Educación Pública nos brindaron un espacio donde trabajar, no está en las mejores condiciones pero es bueno, ahí trabajamos y el secretario de Desarrollo nos va a venir a visitar en diciembre para supervisar la inversión hecha por el gobierno del Estado de Jalisco y nos gustaría invitarlos a ustedes.

“Somos una donataria autorizada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y podemos entregar recibos deducibles de impuestos; pueden ir a visitarnos, trabajamos lunes, miércoles y viernes, de 4:00 a 6:00 de la tarde en la Escuela Primaria ‘Fausto Prieto Sánchez’, calle Cartagena, Lomas del Coapinole”, finalizó Israel Ortiz.

EXPEDICIÓN INFINITO A.C.

CUENTA BANCOMER 0189150242.