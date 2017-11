Dejó “Buen Fin” derrama de 78 MDP para comercios de la región

Puerto Vallarta, Jal.- Con un incremento del 30% en comparación al 2016, este año se obtuvieron buenos resultados de los cuatro días del “Buen Fin” dejando una derrama económica en Puerto Vallarta y la región de 78 millones de pesos para los comercios que formaron parte de esta campaña nacional, informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) Teresita Marmolejo López.

Del 17 al 20 de noviembre los establecimientos de este destino, así como Tomatlán, Cabo Corrientes, Talpa de Allende, Mascota y San Sebastián del Oeste, se vistieron de rojo para ofertar sus productos o servicios hasta con el 70 % de descuento, lo que logró que consumidores resultaran satisfechos de las compras.

En este 2017 se esperaba un 12 por ciento más de las ventas obtenidas el año anterior de 60 millones de pesos, sin embargo, las expectativas se superaron al registrar un incremento del 30 por ciento. Nuevamente los productos más solicitados fueron de línea blanca, electrónica, joyería y zapatería.

Tiendas ancla en la región y que concentran a distintas marcas dieron a conocer sus resultados ante la Cámara de Comercio, como el centro comercial La Isla que participó con más de 54 marcas ofreciendo excelente descuentos, así como plaza galerías y plaza caracol, además de la zona de Marina Vallarta, Olas Altas, Pitillal, y zona Centro.

“Seguiremos ejerciendo mayor presión con las autoridades para que no se presenten inconvenientes con el Buen Fin” comentó Marmolejo López señalando que en esta edición no se tuvo quejas por parte de los consumidores sobre marcas que no respetaran el descuento mencionado.

Seguirán preparándose para que el 2018 sea aún mejor y de resultados positivos para los comercios y lograr la satisfacción de los consumidores.