Puerto Vallarta refuerza presencia en la Costa Oeste de Estados Unidos

Puerto Vallarta, Jal.- A pocos días de que inicie la temporada alta en el destino, se reforzó la promoción y presencia de Puerto Vallarta en la Costa Oeste de los Estados Unidos, que representa uno de los mercados naturales más importantes para la región.



El Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit organizaron la capacitación que comenzó con 35 agentes de reservaciones del programa de vacaciones de Costco en Seattle, Washington, quienes confirmaron que Puerto Vallarta representa el 15 por ciento de su volumen de ventas en el mercado mexicano y con una tendencia al crecimiento.



Posteriormente, en la misma ciudad se ofreció un seminario dirigido a 40 de los mejores agentes productores afiliados a cuentas mayoristas como México Unlimited, Pleasant Holidays, The Mark Travel Corporation, Apple Vacations y All Abour Tours.



Alaska Airlines presente en este evento regaló dos boletos de avión redondos y sin escala desde Seattle a Puerto Vallarta, ya que en temporada alta cuentan con ocho vuelos directos, ocho con conexión vía San Francisco y tres vuelos vía Orange County



La caravana continuó en Portland, Oregon donde se contó con la presencia de 40 agentes de viajes, mayoristas, así como de aerolíneas nacionales tal es el caso de Aeroméxico que aprovechó para anunciar sus nuevos vuelos directos diario a la ciudad de México, desde Seattle y Portland. Volaris que también ofrece rutas semanales desde estos dos importantes centros aéreos conectando a Puerto Vallarta a través de Guadalajara y Ciudad de México.



En el año 2016 esta región del Noroeste de los Estados Unidos ocupó el noveno lugar con un promedio de 40,000 visitantes al destino y esta temporada de invierno los directores de venta de las aerolíneas y mayoristas pronostican un incremento en las ventas de sus paquetes vacacionales, por lo que el reforzamiento y actualización de los servicios y novedades sobre el producto siguen siendo de mucho interés para clientes potenciales y para aquellos que ya son leales a su visita cada año.



El éxito del evento sin duda alguna fue gracias a la participación entusiasta y efectiva de hoteles como: Almar Resort, Villa Group, Sheraton, Los Arcos, Hoteles Buenaventura, Grupo Velas, Hotel Rosita y El Pescador, Hotel San Marino, Costa Sur, Crown Paradise, AM Resorts, Meliá y Fiesta Americana.



Cabe destacar que John Diorio, director de ventas de la zona Noroeste de Estados Unidos en Funjet Vacations, reportó que Puerto Vallarta y Cancún siguen siendo los destinos líderes en México y junto a Hawaii conforman los tres primeros lugares en su listado.



Es por ello que este tipo de seminarios son una gran oportunidad para compartir que hoy por hoy Puerto Vallarta es el destino turístico más seguro en México y con los mejores porcentajes de ocupación, gracias al incremento en conectividad, que permite una gran accesibilidad para los vacacionistas además de que es residencia de una de las más grandes comunidades de norteamericanos retirados viviendo fuera de su país.