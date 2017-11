10 escenarios “de película” en la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal- A continuación presentamos una lista de los 10 mejores videoclips, comerciales y películas filmadas en El Tesoro del Pacífico Mexicano:

Video Café Tacuba (2016)

La banda mexicana Café Tacvba eligió las playas de la Riviera Nayarit para grabar el video musical de su sencillo “Un Par De Lugares”. El videoclip se filmó en las Caletas, Las Cuevas y Divisadero, en los alrededores de Chacala, así como en La Lancha de Punta de Mita y en San Pancho. La canción fue grabada en julio de 2016 en Morelos y el video tuvo su pre-producción y grabación en Riviera Nayarit entre el 5 y 14 de septiembre del mismo año. El disco salió a la venta en 2017.

The Bachelor in Paradise (2016)

Las paradisíacas playas de Riviera Nayarit fueron el escenario de tres temporadas del reality show The Bachelor in Paradise, uno de los programas más vistos en Estados Unidos. En The Bachelor, un soltero cotizado realiza una serie de citas con chicas que intentan cortejarlo y ganarse su corazón. La ganadora es aquella que el galán escoge como su pareja al final del programa. Sayulita, Nuevo Vallarta, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, San Pancho, y las playas Canalán y Las Cuevas fueron las locaciones donde se filmaron algunos episodios. Cabe señalar que en mayo de 2012 ya se había grabado la primera temporada de The Bachelor Canadá, por el que se obtuvo el galardón “2014 HSMAI Bronze Award”.

Comercial de Billabong (2015)

El mundo de la moda también ha volteado sus ojos a la Riviera Nayarit. Billabong, la reconocida marca australiana de ropa de surf grabó en 2015 un video inspirado en la magia de Sayulita protagonizado por tres jóvenes modelos y dirigido al público femenino. Con el título “A Bikini Kinda Life in Sayulita” el video expresa el estilo de vida de Billabong y el del pueblo hippie chic: amantes del deporte de la tabla y de la naturaleza que quieren mantener su esencia tanto en la playa como en la ciudad. El video, de 2:26 minutos de duración, tiene hasta la fecha más de 46 mil visualizaciones.

Comercial Captain Morgan (2015)

La popularidad de Sayulita ha ido en aumento en la última década al grado de que los productores de Capitán Morgan utilizaron a este Pueblo Mágico como locación para el comercial de sus nuevos productos Tropical Flavor. El promocional presentó a la súper modelo Chrissy Teigen en una de las escenas titulada “I Know What You Drank Next Summer”. La grabación se realizó durante una semana en febrero de 2015 y dejó una derrama inmediata de 200 mil pesos para la zona. El comercial fue transmitido por televisión abierta en los Estados Unidos, además de toda la difusión en redes sociales, tanto de la marca, como de la modelo y del destino.

Invictus Award (2015)

Invictus, el exitoso reality show de deportes extremos con causa que patrocina la casa de perfumes francesa Paco Rabanne, eligió a Riviera Nayarit y sus maravillosos escenarios naturales para la grabación de algunas escenas de su segunda temporada. Las grabaciones se realizaron en marzo de 2015. Los competidores, provenientes de 10 países diferentes, realizaron actividades acuáticas en Punta de Mita y las Islas Marietas con el fin de promover el destino como un sitio ideal para practicar deportes y turismo de aventura. Como imagen del perfume Invictus y del reality show destacó el ex jugador de rugby australiano, ahora convertido en modelo, Nick Younquest.

Comercial Corona Extra (2014)

En el verano de 2014 Corona Extra lanzó su proyecto Someplace Else, una residencia de artistas en movimiento que incluyó a Ozzie Wright, estrella del surf y músico; Dylan Graves, surfista profesional originario de Puerto Rico; Hanni El Khatib, cantante y músico palestino-filipino; Rose Ashton, actriz australiana; Jeff Canham, artista gráfico, y Andrew Brophy, deportista australiano, experto en skateboard, en un viaje en carretera a lo largo de la costa nayarita. A bordo de un camión, los artistas viven una “aventura mexicana” durante 7 días y 7 noches, la cual fue capturada y convertida en un cortometraje por Riley Blakeway.

Comercial Buick (2014)

La marca de vehículos Buick México realizó una campaña publicitaria denominada “Re: Descubre México” para mostrar sus vehículos a la par de lugares fantásticos; en una primera fase incluyó a San Blas y otras regiones de la Riviera Nayarit como La Tovara, playa Las Islitas, Isla de Mexclatitlán, Islas Marietas y Punta de Mita. Se grabaron cuatro cápsulas, dos en Tepic —Nayarit en la cultura y Vida nocturna— y dos en San Blas, una con el guía de ecoturismo Francisco García y uno más sobre gastronomía, con la prestigiada chef Betty Vázquez.

Video Carlos Santana (2013)

Como parte de la campaña de promoción”Live it to believe it” que encabezó el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la Riviera Nayarit fue elegida para la grabación del disco de Carlos Santana “Corazón-Live from México-Live it to believe it”. El álbum incluyó un concierto en vivo así como una serie de videoclips con entrevistas a varios cantantes, mismos que se grabaron en locaciones de este destino turístico. La cantante Lila Downs fue grabada en el marco incomparable de San Pancho, tanto en playas como en el pueblo. El colombiano Juanes, por su parte, tuvo el hotel Imanta como sede para sus grabaciones, y Sayulita fue el escenario ideal para los talentosos colombianos Choc Quib Town, ganadores de un Grammy Latino.

Película Sin Límites (Limitless) (2011)

Este thriller de acción trata sobre un autor que ingiere una droga experimental que le permite hacer uso del cien por ciento de sus capacidades cerebrales. Las estrellas de la cinta son Bradley Cooper y Robert De Niro, y fue dirigida por Neil Burger. Hay escenas en las Islas Marietas y en una villa impresionante en Punta de Mita, Casa China Blanca, entre otras tomas de la región. La cinta fue estrenada en marzo de 2011 en 2 mil 756 cines estadounidenses, recaudando 79 millones de dólares tan solo en Estados Unidos. La recaudación internacional asciende a 161 millones de dólares.

Película Beverly Hills Chihuahua (2008)

Beverly Hills Chihuahua es otra de las grandes producciones que ha elegido a la Riviera Nayarit como locación. En la cinta es posible apreciar algunas escenas filmadas en la playa de Sayulita Pueblo Mágico. Una producción de Walt Disney Pictures estrenada el 3 de octubre de 2008 que cuenta la historia de la perrita Chihuahua llamada Chloe, quien es originaria de Beverly Hills. Mientras está de vacaciones en México, Chloe se pierde y necesita ayuda para regresar a casa.