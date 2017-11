Presenta Gloria Carrillo su libro “La Oruga” en la FIL Guadalajara 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Este domingo 26, así como el miércoles 29 de noviembre, y el sábado 2 de diciembre, presentará su libro “La Oruga” la conocida empresaria Gloria Carrillo Gómez en la FIL (Feria Internacional del Libro) 2017 en la ciudad de Guadalajara, un libro en el que tan activa dama “trabajó mucho tiempo, con muchas interrupciones pero con mucho afán para ofrecernos a todos esta obra”, destacó su amiga Laura Joachín quien se está encargando de la traducción al inglés.

“Gloria Carrillo ya cumplió su cometido en este mundo: tuvo hijos, plantó árboles y escribió un libro. Yo me estoy haciendo cargo de la traducción al inglés y el contenido me ha conmovido enormemente; me ha hecho conocer un poco más a Gloria; el libro lo defino así: es Gloria”, comentó Laura Joachín al presentar ante sus amigos y compañeros el libro el mención.

“La Oruga” estará a la venta en el stand de la prestigiada Librería Gonvill en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara los tres días antes mencionados, donde Gloria Carrillo estará personalmente firmando a quienes lo adquieran.

“Es tiempo de innovar, de generar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos métodos que te ayuden a salir adelante en este tiempo. Estás por iniciar el segundo semestre del año –de cualquier año-, cuando la mayoría de quienes te rodean se quejan y hablan de una situación económica de crisis que afecta empresas, la falta de turismo, y como resultado la falta de liquidez y sus efectos negativos”, reza uno de los párrafos de este libro en el que la autora invita a vivir, soñar y evolucionar para cumplir precisamente los sueños.

“La FIL le abrió las puertas a Gloria Carrillo a través de Gonvill y la invita a presentar y firmar su libro. Ella ha demostrado que ser más que amiga, más que mamá, más que empresaria, es todo un ejemplo”, comentó Joachín, quien ha sido una entrañable amiga de la autora y compañera en varias acciones que han emprendido juntas, tanto en el ámbito social, político y empresarial.

Gloria Carrillo es en la actualidad presidente del Club Rotario Puerto Vallarta Sur del que forma parte desde 1987. Desde su llegada a Puerto Vallarta el año 86 se ha desempeñado en diversos cargos tanto empresariales como en los sectores social, civil y hasta el político. Desde ese año 1986 hasta 2006 se desempeñó como gerente de Grupo Acir Puerto Vallarta y desde entonces se ganó el cariño, respeto, admiración y confianza de todos.

El año 2007 fundó su propia empresa Grupo Aquarius la cual dirige hasta la fecha, dedicada a prestar servicios de desarrollo de página Web, diseño gráfico, imagen corporativa, entre otros. Dentro de la política el año 2015 contendió como candidata del PAN a la diputación local por el 5o. Distrito en Jalisco.

Antes había incursionado en el Partido Verde Ecologista de México, donde participó como candidata suplente del regidor Agustín Álvarez Valdivia, cuando encabezaba la AMMJE (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias) capítulo Puerto Vallarta como presidente.

Entre las muchas virtudes que se han destacado de Gloria Carrillo en diversos medios la catalogan como una persona que “planea, actúa y logra; humanista activa, emprendedora, excelsa dama, amplia conocedora de la opinión pública; que además de ser una mujer sumamente emprendedora es ejemplo de generaciones”.