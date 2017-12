Eventos espectaculares para despedir el año en Riviera Nayarit

Fiestas Patronales de Nuestra Señora de Guadalupe (1 al 12 de Dic.)

Del 1 al 12 de diciembre, Sayulita se “vestirá” una vez más con el fervor a la Virgen de Guadalupe que embarga a los habitantes del pueblo, así como a los pueblos vecinos. Las fiestas patronales de este microdestino de la Riviera Nayarit son muy concurridas y comienzan con el novenario, es decir, nueve días de peregrinaciones desde los distintos barrios o sectores hacia el pequeño santuario consagrado a la Virgen Morena, localizado en la plaza principal.



Sabores y Delicias de Bahía de Banderas (8 de Dic.)

Bucerías se prepara para recibir la muestra gastronómica Sabores y Delicias de Bahía de Banderas a realizarse en la plaza principal del pueblo el 8 de diciembre próximo; un evento organizado por el Club Rotario de Bahía de Banderas en beneficio de personas con problemas visuales. Habrá venta de alimentos y bebidas típicos de la región; el horario es de 5:00 a 8:00 p.m.



Chili Cook Off & Taste of Nuevo Vallarta (9 de Dic.)

El Malecón de la Marina Nuevo Vallarta será la sede el próximo 9 de diciembre del 5° Taste of Nuevo Vallarta y 13vo. Chili Cook-off, organizado por el Vallarta Yacht Club. Como cada año habrá maravillosos platos de muestra ofrecidos por los restaurantes participantes y también el fantástico chili elaborado por profesionales y no profesionales. Este año, los asistentes podrán comprar boletos de muestra por $30 pesos y las ganancias netas se destinarán a obras de caridad, divididas en partes iguales entre el programa Cleft Palate del Club de la Amistad Internacional y Toys for Tots de la Liga Naval de Vallarta. El horario es de 4:00 a 7:00 p.m.

Aniversario de Bahía de Banderas (11 de Dic.)

El municipio de Bahía de Banderas, cuna de la Riviera Nayarit, festejará este año el 28 aniversario de su creación. Fue el 11 de diciembre de 1999 cuando fue aprobado el decreto ante el Congreso del Estado de Nayarit, por el cual fue creado el municipio, erigiéndose así como la jurisdicción número 20 del estado de Nayarit. Para festejar este acontecimiento habrá espectáculos musicales y actividades cívicas y deportivas en la cabecera municipal, Valle de Banderas.



Copa de Polo Riviera Nayarit en San Pancho (15 al 17 de Dic.)

Vive la pasión del Deporte de los Reyes en la Copa de Polo Riviera Nayarit, que se realizará del 15 al 17 de diciembre en La Patrona Polo & Equestrian Club de San Pancho, en el marco de los festejos por el 10° aniversario de El Tesoro del Pacífico Mexicano. La competencia ecuestre concentrará a varios de los más destacados jugadores de nivel internacional. También habrá exhibición de arte, música, moda y gastronomía.



Liga Pee Wee de Surf Sayulita (16 de Dic.)

Llegó el turno para Sayulita de recibir el torneo itinerante de surf que recorre distintos pueblos costeros nayaritas con la finalidad de descubrir a los nuevos talentos de este deporte extremo. La liga es presentada por Ramos Shapes, Sunset Bungalows y Los Rudos SurfShop, bajo los formatos de competencia establecidos por el World Championship Tour Top 33 de la World Surf League (WSL), la ISA (International Surfing Association) y la Asociación de Surfing en el Estado de Nayarit (ASENAY), con el apoyo de los clubes locales.



Festival Sinergiarte (27 – 29 de Dic.)

El 12° Festival Cultural Colectivo San Pancho Sinergiarte 2017 se realizará del 27 al 29 de diciembre con el tema “Coexistir por un cambio Consciente y Colectivo”, buscando que el contenido multicultural a presentarse exprese la responsabilidad como seres humanos y como pueblo ante la transformación profunda que se está dando en este tiempo. Habrá muestras y talleres de danza, teatro, música, literatura, performance, fotografía, video, multimedia, pintura, escultura, artes marciales, deportes y otras disciplinas.