5° Taste of Nuevo Vallarta y 17° Chili Cook-off Nuevo Vallarta

Puerto Vallarta, Jal.- El malecón de la Marina Nuevo Vallarta, en Riviera Nayarit, será la sede del 5° Taste of Nuevo Vallarta y el 17° Chili Cook-off anual a realizarse el sábado 9 de diciembre de 4:00 a 7:00 p.m. Un evento organizado por el Vallarta Yacht Club (VYC), con el apoyo de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB).



Como cada año habrá una gran variedad de “probaditas” ofrecidas por algunos de los mejores restaurantes de Nuevo Vallarta y sus alrededores y, por supuesto, el fantástico chili, elaborado por profesionales y no profesionales que competirán para demostrar quien tiene la mejor receta y sabor. La participación podrá ser individual, en grupo o por restaurante.



Rudy Trejo, Gerente del Vallarta Yacht Club, informó que la dinámica es sencilla: los asistentes podrán comprar boletos para la muestra por solo $20 pesos, los que después podrán canjear por degustaciones o bebidas.



Las ganancias netas se destinarán a obras de caridad, divididas en partes iguales entre el Programa Paladar Hendido del Club de la Amistad Internacional, y Toys for Tots de la Liga Naval de Vallarta. Todos los restaurantes participantes y competidores donarán su tiempo y su comida para esta gran causa.



El estacionamiento estará disponible en Marina Nuevo Vallarta y habrá un taxi acuático disponible desde Vallarta Yacht Club y Paradise Village.



“El año pasado tuvimos más de 30 stands, esperamos tener más este año. Esta es una de las primeras oportunidades de la temporada para dar a conocer su restaurante a cientos de turistas y residentes locales”, comentó Rudy Trejo.



Inscripciones abiertas:

Las inscripciones continúan abiertas para expositores y competidores de la receta de chili.

Más información al Tel. 297-2222 o escriba a: info@vallartayachtclub.org

Aquí los detalles: https://www.facebook.com/tasteofnuevo/