Un éxito la VII Edición del Punta Mita Gourmet & Golf Classic

Puerto Vallarta, Jal.- Playas de arena blanca, el océano Pacífico y una exuberante flora tropical fueron el telón de fondo del American Express Punta Mita Gourmet & Golf Classic que tuvo lugar del 30 de noviembre al 3 de diciembre.



Durante cuatro días prestigiados chefs, sommeliers, golfistas de clase mundial e invitados especiales se dieron cita en uno de los lugares más paradisíacos de la Riviera Nayarit y hacer de este evento una experiencia inigualable que giró alrededor de lo mejor de la gastronomía local e internacional.



El desarrollador maestro de Punta Mita, DINE, en conjunto con The St. Regis Punta Mita Resort, Four Seasons Resort Punta Mita y la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), recibieron a más de 400 invitados, 20 chefs y sommeliers, que fueron los encargados de maravillar a los asistentes con una amplia oferta de experiencias gourmet. Destacó también la presencia de 160 golfistas que se dieron cita durante dos días en los campos de golf Signature de Punta Mita, Bahía y Pacífico, diseñados por Jack Nicklaus.



Punta Mita, a través de Carl Emberson, Director de Marketing y Operaciones, agradeció a patrocinadores y asistentes por participar en una exitosa edición más de esta celebración, sinónimo de integración y comunidad en un escenario espectacular que ofrece la Riviera Nayarit.



“Estamos conmovidos por la buena respuesta y seguimos trabajando día a día para que cada año el destino adquiera nuevos horizontes para sorprender desde al viajero sibarita hasta al huésped que busca una experiencia única. Estamos muy agradecidos con nuestros aliados por hacer de esta edición un éxito y de continuar permitiéndonos enseñar al mundo lo mucho que tenemos por ofrecer en este gran destino de la Riviera Nayarit”.



Al respecto, el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB), Marc Murphy, reiteró que golf y gastronomía son dos de los baluartes de El Tesoro del Pacífico Mexicano, que de esta manera refrenda su compromiso de trabajar con intensidad para conseguir el objetivo de atraer más y mejores turistas a este destino, con el respaldo del Fideicomiso de Promoción Turística (Fiprotur).



“Estamos sumamente complacidos de haber sido parte de esta séptima edición del Punta Mita Gourmet & Golf Classic que integra lujo, exquisita gastronomía y campos de golf de talla internacional, además de un servicio de excelencia, y que representa, asimismo, la esencia de la Riviera Nayarit”, expresó.



Golf y Gastronomía

La celebración inició el jueves 30 de noviembre con el Punta Mita Golf Challenge presentado por la revista Golf Digest en el Club de Golf Punta Mita, en donde dos de los invitados especiales y leyendas del deporte, la mexicana Lorena Ochoa y Craig “La Morsa” Stadler, deleitaron a los asistentes con una cátedra de golf.



Después de este espectáculo, Aeroméxico y Delta Airlines, aerolíneas oficiales del evento, ofrecieron un coctel para formalmente dar apertura al American Express Punta Mita Gourmet & Golf Classic en Playa Las Cuevas de Four Seasons Resort Punta Mita.



Durante el viernes 1 y el sábado 2 de diciembre, los más de 160 jugadores se disputaron la American Express Golf Cup en los campos Pacífico y Bahía. Mientras los golfistas disfrutaban del American Express Golf Cup, los no golfistas se deleitaron con el luncheon gourmet presentado por Chubb Insurance en Kupuri Beach Club.



La noche del viernes, distintas cenas con chefs internacionales fueron ofrecidas en los resorts y Club de Playa de Residentes, como Four Seasons Resort Punta Mita, The St. Regis Punta Mita Resort y Villa Palmasola.



Para concluir este evento lleno de sorpresas, el sábado 2 de diciembre la revista Travel & Leisure ofreció una cena de gala que se llevó a cabo en The St. Regis Punta Mita Resort, en la que participaron los chefs Miguel Navarro, Erick Guerrero, del restaurante DOS enfocado en cocina sustentable, así como Joaquín Cardoso, chef del Restaurante Carlota en la Ciudad de México, acompañados por el chef ejecutivo, Manuel Peruyero y su equipo culinario, quienes presentaron la “Colección de Cocina de México”.



Como “broche de oro”, la Riviera Nayarit ofreció un Farewell Brunch el domingo 3 de diciembre, a cargo del chef residente de Punta Mita, Pato Pérsico, y los chefs invitados Betty Vázquez y Marco Valdivia, chef del restaurante Emiliano Cocina y Vino de Tepic, seleccionado por la Guía de México Gastronómico como uno de los 120 restaurantes más destacados del país.



Los patrocinadores del evento de este año incluyen a American Express, Aeroméxico, Delta Airlines y Chubb Insurance como los socios oficiales y a marcas como TaylorMade, Las Marietas Punta Mita, Tequila Patrón, The Singleton, Johnnie Walker Green Label, Zacapa, Tanqueray, Casa Madero, Monte Xanic, Veuve Clicquot, Punta Mita Expeditions, entre otros.



Evento con causa

El American Express Punta Mita Gourmet & Golf Classic continúa respaldando a la Fundación Ayudar es Posible, de la ex golfista profesional y embajadora del evento, Lorena Ochoa, la cual apoya a niños de escasos recursos a través de programas educativos, deportivos, y seminarios de salud y autoestima.