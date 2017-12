El ABC de la conducción invernal

Puerto Vallarta, Jal.- El invierno inicia el 22 de diciembre pero los frentes fríos ya han dejado sentir sus efectos en el país con bajas temperaturas, lluvias, bancos de nieblas y en algunas zonas, caída de aguanieve así como de heladas que cristalizan las carreteras pavimentadas del norte y centro de la república mexicana.

Ante tal escenario, Cesvi México (Centro de Experimentación y Seguridad Vial) exhorta a los conductores a que extremen precauciones en esta época del año y comparte las siguientes recomendaciones para un manejo seguro.

Respecto al Vehículo

a) Asegúrese que todas las luces estén en buen estado, ya que estas le sirven tanto para ver como para que otros usuarios de la vía le vean. En esta época oscurece más temprano, y la inclinación del sol genera más sombras sobre el camino.

b) Vigile el estado de sus neumáticos. Éstos deben conservar la profundidad del dibujo recomendada por el fabricante y mantenerse a la presión de aire señalada. Las bajas temperaturas comprimen el aire y endurecen el hule de las llantas disminuyendo su capacidad de tracción.

c) Si se congelan sus cristales, echarles agua con los chisgueteros solo generará otra capa de hielo. Lo mejor es que use abundante agua y que prenda la calefacción gradualmente. Aunque parezca obvio, no circule si no ve claramente a través del parabrisas y del medallón.

d) Asegúrese que los limpiaparabrisas estén en buen estado y desalojen el agua sin dejar rastros.

Respecto a la conducción

e) Si va a manejar con guantes, asegúrese que no se le resbale el volante. Existen en el mercado guantes especiales para manejar.

f) Sujete el volante con las dos manos en la posición 9 y 3 del reloj. De esta manera es más fácil controlar el auto en cualquier circunstancia.

g) Concéntrese en la ruta y manténgase alerta a lo que pasa alrededor. Las personas tienden a manejar más desesperadas en esta época del año.

h) Procure tener mayor cuidado en la noche, es temporada de fiestas y lamentablemente hay mucha gente manejando en mal estado.

i) Antes de ingresar a un banco de niebla, cerciórese de que ha encendido las luces de posición (comúnmente llamados cuartos) y las luces bajas.

j) Evite accionar las luces altas, ya que las partículas de agua propias de la niebla, funcionarán como un espejo, provocando que se refleje la luz.

k) Recuerde que la distancia de seguridad debe de aumentar cuando se enfrenta a condiciones adversas, por ejemplo: si circula sobre una carretera con niebla, nieve o hielo, debe tomar en cuenta que la superficie se encontrará resbaladiza, lo que provoca que los neumáticos pierdan adherencia y el frenado aumente considerablemente. De ahí que deba aplicar la regla de los 4 segundos respecto al vehículo que circula delante de usted.

Miguel Guzmán Negrete, Director de Seguridad Vial de Cesvi México subrayó que el 14% de los percances viales atribuibles al factor humano se deben a que el conductor no guardó la distancia apropiada. “Además de este dato, en nuestros estudios hemos encontrado que el 13% de los factores que intervienen en un hecho de tránsito es atribuible a las condiciones del camino”, declaró.