Reconoce UdeG a los mejores promedios de la red universitaria

Puerto Vallarta, Jal.- La Universidad de Guadalajara, en la 54 Ceremonia de Reconocimiento a Estudiantes Sobresalientes (CRES), organizada por la Coordinación de Servicios Estudiantiles, distinguió a 294 estudiantes con los mejores promedios, egresados del calendario escolar 2017-A, en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

El Rector General de la Universidad de Guadalajara, maestro Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, señaló que hoy el país atraviesa por un momento difícil, particularmente amenazado por la inseguridad y la violencia, e incluso, el mundo experimenta situaciones de cambio, y por ello se necesitan jóvenes en constante preparación, emprendedores y honestos que sean capaces de contribuir en la solución de los retos que enfrentamos.

“Los nuevos profesionistas requieren proponer alternativas científicas y tecnológicas para promover el desarrollo sostenible e incluyente, tanto de sus comunidades como de la sociedad. Los exhorto a mantener la disciplina de trabajo y entrega que los ha caracterizado hasta hoy”, señaló.

En nombre de los estudiantes reconocidos, Irwing Oiram González Hernández, de la Escuela Politécnica de Guadalajara, agradeció el reconocimiento, que consideró un resultado del esfuerzo de cada uno por dar cada día lo mejor y llevar su capacidad a fronteras que no pensaron que podrían alcanzar.

“Hoy, al mirar atrás y ver todo lo recorrido en estos años, podemos decir que hemos ganado mucho más que este premio, hemos encontrado una familia en la UdeG. Este mar de experiencias, tanto buenas como malas, nos ha formado profundamente como personas y profesionales”, dijo Irwing Oiram.

Añadió que la UdeG es, y siempre será, la diferencia que motive y cambie a esta sociedad con grandes excelencias académicas dedicadas a la investigación, la tecnología, la cultura, pero sobre todo dedicada a formar estudiantes sobresalientes en todas las áreas de estudio.

Desde hace algunos años, en cada una las ceremonias de reconocimiento a los estudiantes con mejor desempeño académico, la Universidad homenajea a un universitario cuya trayectoria y méritos sean ejemplo para los estudiantes y graduados.

En esta ocasión, el distinguido fue el licenciado José Trinidad Padilla López, ex rector general y docente durante 38 años de esta Casa de Estudio, y quien actualmente se desempeña como Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

Padilla López dijo que la labor desempeñada para esta institución nunca ha sido en busca de reconocimiento personal, y la Universidad no es, ni ha sido nunca, su trabajo, ha sido siempre su vida.

“Me han llamado para homenajearme, no sé por qué, si todo lo que he hecho ha sido con mucho gusto y es un honor, y por ello agradezco a esta comunidad este homenaje. Sólo quiero decir que soy yo quien agradece la oportunidad que me han dado siempre, recibir su aprecio y amable atención es para mí un regalo y el premio más grande que un profesor como yo pueda llegar a recibir”, concluyó.