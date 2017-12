Con gran aceptación presentó Gloria Carrillo su libro “La Oruga” en Plaza Galerías

Puerto Vallarta, Jal.- Con una gran aceptación por parte del público tanto joven como adulto se desarrolló la presentación del libro “La Oruga” por su autora, Gloria Carrillo Gómez, misma que tuvo como marco Plaza Galerías donde además se disfrutó de un muy gustado espectáculo artístico y musical.

Bajo la atinada conducción de Maricarmen Fernández y Vicky Reynoso, por cierto ex colaboradoras de la propia Gloria Carrillo cuando ella fungió como gerente general de la empresa Grupo Acir, el evento se vio engalanado también por amistades de la autora quienes a invitación de las animadoras dieron lectura a pequeños párrafos del libro, previo a su mensaje. Claudio Vásquez, Magdalena Luna, Marina Maqueo Joachín, Carlos Vázquez, y César López, intervinieron en este acto.

“Me da mucho gusto estar aquí presente, ver tantas personas que de alguna forma han significado mucho en mi corazón, en mi forma de ser, en mi forma de actuar, sean bienvenidos todos ustedes”, expresó como muestra de agradecimiento Gloria Carrillo a los asistentes.

Y añadió: ¿Cómo nace La Oruga? Es un sueño cristalizado que emprendí hace muchos años; dudaba en hacerlo, como todos tenemos miedos e inseguridades, pero me decidí a hacerlo, me tardé pero lo logré; es un sueño que fue realizado, caminé cerca de muchas personas en donde vi y aprendí que la decisión se debe de tomar en el momento, ni antes ni después, que dejar de tomar decisiones en el momento adecuado es perder una oportunidad, que no enfrentar un problema y rodearlo es hacerlo más grande.

“Vi muchas cosas, muchas acciones en mi alrededor y me inspiró a escribir y a guardar esas reflexiones o esas decisiones que tuve que tomar en su momento; no es fácil emprender un camino, da miedo, siempre hay que vencer obstáculos, pero la voluntad, la insistencia, la constancia es lo que hace la diferencia.

“Emprender un camino es difícil, pero el problema es que no volteamos a nuestro interior, no sabemos realmente de lo que somos capaces. Tenemos muchas cualidades dormidas, muchas cosas que no utilizamos, que no nos atrevemos a hacer, tenemos que atrevernos a dar ese paso, a luchar por nuestros sueños.

“El nombre de ‘La Oruga’ está basado en la maravillosa fuerza que tiene desde el momento de nacer, ella para hacerlo tiene que poner su huevecillo para dos cosas, para salir a la luz y para tener fuerza para hacerlo, o sea, desde ahí está impulsando a generar una acción para salir adelante.

“Tiene varias transformaciones en su vida, muy semejante a las que tenemos el ser humano, constantemente tenemos que estarnos renovando, no podemos hacer lo mismo si queremos cambiar los resultados, tenemos que ser diferentes, entonces esas transformaciones nos vienen a ayudar a evolucionar, cuando ella ya está lista se prepara para evolucionar, busca un lugar seguro, como lo hacemos nosotros a veces que duramos mucho tiempo en nichos de confort , y espera a que pueda ser el tiempo de extender sus alas y volar y convertirse en una maravillosa mariposa de mil colores, esa es la evolución en los humanos, nosotros debemos trascender cuando nos propongamos a hacerlo, porque la fuerza interior la tenemos, nada más hay que despertarla.

“Es muy importante luchar por sus sueños, ¿quién no tiene sueños dormidos? Los invito que volteen a su interior, en su interior está la solución, busquen las herramientas porque a esta vida venimos a vivir feliz, a evolucionar, y cada día es único e irrepetible, lo que hacemos hoy ya no lo podemos hacer mañana, lo hicimos hoy, y lo que dejamos de hacer es lo que más duele, porque cuando llega el momento de pensar, ‘y si lo hubiera hecho’, esa palabra duele mucho, hay que hacer en su momento lo que nos corresponde, no tener miedo, el miedo debe de ser un estímulo, una adrenalina para hacer las cosas.

“Debemos de buscar la luz para nuestro desarrollo, porque sin sueños no vive el hombre, se convierte en un equipo, en una máquina; no debemos de perder la sensibilidad, debemos de voltear a nuestro interior y así como un pequeño animal, la oruga, un pequeño insecto a veces hasta insignificante, nos da muestras de fortaleza y de evolución.

“¿Qué nos falta a nosotros los seres humanos que no trascendemos?, ¿Qué nos falta para alcanzar nuestros sueños? Tenemos que voltear a nuestro interior y saber qué queremos, identificar y luchar por ellos, la capacidad la tenemos, los invito a que se lleven de tarea qué sueños no han logrado, qué es lo que quieren hacer y por qué no lo han hecho, ¿porque saben qué? lo pueden hacer, y lo pueden hacer el día que se lo propongan, en la fuerza realmente de su interior está en ustedes”, finalizó su mensaje Gloria Carrillo.

Al final la autora firmó muchos libros y se tomó la foto con los lectores que desde ya disfrutan de esta muy amena y agradable lectura. En la variedad actuaron el grupo de danza y acrobacia KM Compañía y el grupo musical acústico Bohemia3 que deleitaron gratamente al público.