Celebró el padre Javier Hernández Flores XV años de servicio consagrado a Cristo

Puerto Vallarta, Jal.- Quince años de servicio consagrado a Cristo celebró el pasado 19 de diciembre el presbítero Javier Hernández Flores, con una misa de acción de gracias concelebrada en el templo Asunción de María, en la colonia El Caloso, de donde es párroco desde hace dos años y en la que participaron además del festeado los padres Manuel Cortés, Jorge Luis Correa, Pedro Guzmán Soriano, y el diácono Rafael Luquín López. Todos ellos le dedicaron emotivos mensajes en el transcurso de la celebración eucarística.

Fue sin duda precisamente una también emotiva ceremonia que se vio muy concurrida por feligreses de la colonia que le profesaron el gran cariño y admiración que el padre, su párroco, se ha ganado a pulso dada su sencillez, carisma, simpatía pero sobre todo el amor a su profesión que la transmite a los propios feligreses y todos quienes le rodean.

Acompañaron al sacerdote familiares y amigos, encabezados por su madrecita, doña Elena Flores González, sus hermanos Francisco, Herlinda, Norberta y Elena, y desde la distancia Fidel y María de Jesús, en tanto que desde el cielo espiritualmente lo acompañó su señor padre, don Faustino Hernández Flores, que coincidentemente ese mismo día de la celebración eucarística estaría cumpliendo 85 años de edad. Vino a la celebración también gente de su tierra natal, Ahuacatlán, de Zacualpan y Tetitlán, entre otros lugares.

Para darle aún más emotividad al momento, su mamá le dedicó unas hermosas palabras a su hijo y enseguida le cantó el precioso vals “Cuando escuches este vals” con letra apropiada al festejo que emocionó a todos los presentes. El padre Javier es oriundo de Ahuacatlán, Nayarit, así como toda su numerosa familia que desde allá se trasladaron hasta Puerto Vallarta para estar presentes en este tan emotivo acto.

En su mensaje el padre Javier hizo un breve resumen de su trayectoria: “Mi experiencia con Dios recuerdo que tenía yo como unos 8 o 10 años y mi madre me dijo: ¿por qué no te vas al seminario? Le contesté yo, ni que estuviera loco (bromeó). Entré en el 85 a un encuentro de jóvenes en mi pueblo, un grupo juvenil, nos juntábamos cerca de 90 jóvenes en ese tiempo en Ahuacatlán, un encuentro de tres días que se llamaba Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana.

“Estando en ese grupo de jóvenes yo sentí el llamado al seminario, pero en ese tiempo se me junta también una invitación a trabajar en Guadalajara en la empresa Telmex; dije yo, esto del seminario es llamarada de petate, se me pasa; me voy al trabajo, hice mi examen, lo pasé, me quedé en la empresa Telmex trabajando casi cinco años.

“En el 90 el padre Hipólito Robles -yo estaba en Ahuacatlán de vicario- me invita, yo me acerqué a él para que me ayudara poquito a discernir y me invita él a vivir mi pre seminario en Santa María del Oro, pero yo estaba trabajando en Telmex, entonces en Telmex pedí un permiso por seis meses, me vine al pre seminario, decidí entrar al seminario, en diciembre renuncié a mi trabajo y me enfoqué ya a mi formación dentro del seminario.

“Los padres me acuerdo que me querían mandar a Texcoco, yo entré de 24 años, me decían vete a vocaciones adultas; no, yo quiero empezar desde abajo, no llevo prisa, les dije, y en Mascota me decían pues te pasamos a segundo o al tercer año, en Ixtlán; les dije no, yo quiero desde el principio y así fue; hice mis dos años en Mascota, mi año en Ixtlán del Río, en mi tiempo eran dos años de Filosofía y cuatro años de Teología.

“Así fue mi vida dentro del seminario, y en el aspecto de mis nombramientos ha habido mucha variedad; mi primer destino fue Compostela, saliendo del seminario quinto de Teología; después de ahí mi cambio era a Lo de Marcos y no se pudo y mi cambio fue a Zacualpan, estuve en Zacualpan como seminarista también algún tiempo, después como diácono.

“De Zacualpan me cambian a Santiago Ixcuintla; ahí estuve dos años, y otros tres años en Amapa, pero viviendo en Santiago Ixcuintla con los sacerdotes ahí, casi cinco años en la Costa de Oro. Después de Santiago me dan el nombramiento y me traían de allá para acá, que a Puga, que a Cristo Rey, a Ixtlán, que a lo mejor a Mexpan, a San Blas y el destino fue Tetitlán; al final me mandaron a Tetitlán y ahí estuve casi cuatro años (tres años ocho meses), en Tetitlán no terminé de cumplir mi nombramiento y me cambian aquí a Vallarta; mi destino aquí en Vallarta no era El Caloso, en un primer momento era Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la colonia El Magisterio, después me dijeron que no, que era Arboledas, ahí en María Auxiliadora, me dijeron que no, que era El Caloso, yo dije pues donde sea, no conozco ninguna de las tres parroquias, donde sea, pero creo que Dios no se equivocó. Aquí estamos en El Caloso dos años ya; el tiempo se nos ha ido rápido, y si he conocido yo a Dios es precisamente a ustedes, a gente que he conocido, gente muy cercana. Yo gracias a Dios me adapto a lo que me mandan, siempre.

“El sacerdote muchas veces no va a enseñar, muchas veces aprende y aprendemos mucho de todos ustedes, entonces pues sí, pedirle a Dios que me siga fortaleciendo, que me siga ayudando, dando fuerzas para seguir adelante. Y si alguien tiene una queja, aquí con mi mamá, pero al final de la misa (bromeó finalmente y continuó la misa).

Al terminar el acto religioso se ofreció un muy grato y alegre convivio en la plaza de la colonia, precisamente frente a la parroquia, donde el padre Javier Hernández Flores siguió recibiendo las felicitaciones de toda la gente, grupos pastorales, familiares y amigos por estos tres lustros de servir a Dios.

MENSAJE DE DOÑA ELENA FLORES GONZALEZ A SU HIJO SACERDOTE

Por su parte, doña Elena Flores González, de 83 años, madre del padre Javier, le dedicó emotivas palabras: “Primeramente doy gracias a mi padre Dios, enseguida a ustedes que manifiestan de veras un gran amor y cariño que le han tenido a mi hijo, el padre Javier; es cierto lo que él dijo, estaba chiquito y yo no sé por qué me decía yo misma: tengo tres hombrecitos; en otra casa estaban los Meda, eran tres sacerdotes y luego las religiosas, esa familia, dije, es una casa de santos, ¿por qué padre Dios yo tengo tres hijos varones y no has escogido ninguno?

“Me dijo una vez el más grande, Fidel: mamá, me voy a ir al seminario, ¡ay!, me dio una alegría muy grande y todo, pero se fue a estudiar a Tepic, hizo ingeniería, ahí conoció a quien hoy es su esposa, se hicieron amigos, estudiaban lo mismo, y no hubo sacerdote, se casaron, son muy felices, y yo también, pues ni modo.

“Javier, ya grande, hizo su examen en Guadalajara, como les dijo, es cierto, estuvo allá casi cinco años trabajando y luego de repente me trae la noticia: mamá, me voy al seminario; su papá le dijo, hijo ¿por qué no te fuiste al seminario cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la prepa?, ya fueras bien aventajado, ahorita pues ya estás grande de edad. Papá, yo los veía tan pobres que dije: no, ahorita no, primero trabajo y enseguida me voy al seminario, y eso hizo.

“Cuando me dio la noticia que renunciaba al trabajo nos agarró de sorpresa porque pues ya le daban camioneta y un lugar donde hiciera su casa y sabe qué tanto; la cuestión es que no les hizo caso, él se fue al seminario. Tuvo unos pocos desaires, porque no le querían dar su carta de recomendación los sacerdotes de Ahuacatlán porque ya estaba grande de edad, que no, que sabe qué, entonces habló a los de Guadalajara y ellos le dijeron si no te la dan vente a ver qué podemos hacer aquí, tú perteneces a la diócesis de Tepic.

“No sé ni qué sacerdote le dio su carta de recomendación, el caso es que él se fue, pero para esto una madre que le anuncia que el sacerdocio tiene mucho compromiso con Dios, yo no descansé ni he descansado ni descansaré hasta que mi padre Dios se acuerde de mí. Pido mucho por él, vivo agradecida con todas las personas que él ha estado”, expresó.

Y a continuación doña Elena le cantó a su hijo el tema “Cuando escuches este vals” pero con letra escrita por ella alusiva a la ocasión, dedicada a todos los sacerdotes.