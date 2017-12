Exhorta SSJ a prevenir enfermedades respiratorias

Puerto Vallarta, Jal.- Con el fin de reforzar las acciones de prevención para evitar enfermedades respiratorias en esta temporada, la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) lleva a cabo el Plan de Invierno 2017- 2018.

Tizoc Vejar Aguirre, jefe del Departamento de Medicina Preventiva, señaló que hasta el momento en el Sector Salud se han aplicado un millón 566 mil 629 dosis de biológico contra la influenza, lo que representa un avance del 71.61 por ciento de la cobertura de población objetivo.

“Nuestra meta es aplicar poco más de 2 millones 100 mil dosis. La medida más importante para evitar este padecimiento es el lavado de manos, el cual debe ser correcto, adecuado y frecuente, además de evitar el contacto con personas enfermas y evitar tocarse la boca, nariz y ojos”, dijo Vejar Aguirre.

La SSJ trabaja principalmente para aplicar la vacuna contra influenza a la población objetivo como son menores de cinco años, personas embarazadas, mayores de 60 años, personal de salud, así como personas con factores de riesgo como obesidad, asma o alguna cardiopatía.

Vejar Aguirre puntualizó que la campaña del Plan de Invierno arrancó desde el primero de octubre del 2017 y concluye hasta el 20 de marzo del 2018. La SSJ dispone todavía de alrededor de 621 mil 66 dosis de vacuna contra la influenza.

Recomendaciones para la prevención de infecciones respiratorias.

· Completar los esquemas de vacunación.

· No automedicarse.

· Consumir frutas y verduras ricas en vitamina C y D.

· Abrigarse bien.

· Acudir a albergues cuando se informe de frío intenso.

· Lavado de manos con agua y jabón o usa alcohol en gel.

· No permanecer en lugares donde haya humo de cigarro y abstenerse de fumar.

· Evitar la exposición a contaminantes ambientales.

· Cubrir los lugares donde puedan entrar corrientes del frío.

· Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en caso necesario.

· Cuidar los sistemas de calentamiento para que no se respiren gases que generen intoxicación a las personas.

· Si usa vela, no las deje encendidas ya que pueden causar un incendio.

· Atender las recomendaciones de protección civil.

· Mantener a los niños retirados de estufas y braseros.

· Consumir abundantes líquidos.

· Usar crema para proteger la piel del frío.

· Abrigar y evitar cambios bruscos de temperatura.

· En caso de fiebre o dificultad para respirar acudir al médico.

Los signos de neumonía en niñas y niños:

· Respiración rápida.

· Dificultad respiratoria (tiraje).

· Dificultad para beber o amamantarse.

· Se ve más enfermo.

EL DATO

Las entidades con mayor número de casos confirmados son: Ciudad de México (42), Coahuila (41), San Luis potosí (37), Querétaro (26) y Colima (22), que en conjunto suman el 40.7 por ciento del total de casos confirmados. El Estado de Jalisco se ubica en lugar 23 con 6 casos de Influenza.