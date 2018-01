Cierra el compositor vallartense Raúl Sánchez un fructífero año con el tema “Este Año Nuevo”

Puerto Vallarta, Jal.- Dos encuentros en la ciudad de México con los más conocidos e inspirados compositores de México; la grabación de un tema que acaba de subir a YouTube (“Este Año Nuevo”) pero sobre todo con salud, tienen al compositor vallartense (aunque nació en Las Palmas se considera “patasalada”) Raúl Sánchez Isas sumamente contento al cerrar este 2017 y recibir con su frase favorita “Animo que nunca es tarde” el 2018.

Raúl Sánchez Isas, un cantautor que antes de abrazar su carrera ya como intérprete de sus canciones y era taxista allá por los años sesenta, se caracteriza por su sencillez y facilidad de componer aunque se auto considera “un flojo” y sabemos que de no ser así tendría más del doble de temas que hasta la fecha ha escrito (poco más de 120, todos debidamente registrados), de los cuales más de 40 le han grabado conocidos cantantes y grupos, entre ellos el propio Vicente Fernández (su compadre).

Nos platica Raúl Sánchez Isas que este tema con el que recibe el 2018 (“Este Año Nuevo”) que ustedes pueden ver y escuchar en YouTube lo escribió hace más de 40 años y apenas se decidió a grabar, como siempre, con los arreglos y dirección de su amigo y director y arreglista de cabecera Carlos Santana, y le ha sido muy bien aceptado y elogiado por algunos de sus amigos, familiares y quienes lo han escuchado.

También nos platica Raúl que este año asistió a dos asambleas en la Ciudad de México, de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) que preside Armando Manzanero, una el mes de junio y la segunda apenas este mes de diciembre. Al respecto nos dice que él va a estas asambleas no con el firme propósito de cobrar las regalías sino para convivir y estrechar la mano de sus colegas compositores y conocer a más gente que se dedica a esta noble y envidiable profesión.

Eso sin duda habla de la sencillez de Raúl, quien también se considera “un suertudo” cuando se le pide su opinión acerca de que Vicente Fernández le haya grabado ya siete de sus temas: “Yo puedo decir que fui un suertudo al haberlo conocido a él y que me haya hecho el favor de grabar mis canciones que son sencillas, lo he dicho muchas veces; algunos me tachan de modesto, pero no, hay que ser sinceros, mi material es sencillo”, nos dice.

Raúl, ¿cómo nació la amistad entre tú y Vicente que finalmente llegó hasta el compadrazgo? ¿Cómo se conocieron?

“Mira, afortunadamente y hablando con toda la verdad, me tocó conocerlo en aquellos años cuando él iniciaba, me tocó la fortuna de conocerlo allá por el 66, en octubre, en un lugar que se llamaba Los Jardines que estaba en el mero centro de Puerto Vallarta, enfrente de la plaza, que por cierto después ahí fue una pizzería que se llamaba Benito’s, ahí me tocó conocerlo. Él trabajó ahí pasadito dos meses.

“Ese lugar lo tenían rentado y lo trabajaban Los Lobos, Alfredo y José Luis López Labra, dos grandes amigos; ahí fue donde yo lo conocí y le pedí que me hiciera favor de checar mi material, lo cual hizo muy amablemente y me lo dijo muy claro: ‘Raúl, tienes material que no sirve para nada’, así me lo dijo, pero hay algunos números que yo creo que pueden servir. Aproveché y le dije: de esos que tú crees que puedan servir escoge los que quieras y te los voy a regalar.

“Yo tenía hambre, tenía sed de oír un número cantado por otra persona, ya no digamos grabado, aunque no tuviera mi nombre pero que yo sabía que era mío, y él me contestó que no, dice: “No Raúl, eso no lo hagas (de regalar tu material), mejor haz un sacrificio, ve a México, pídele a Dios que yo llegue a grabar en buena marca (entonces él grababa en discos Continental, una marca chica de Guadalajara), registra tu material y pídele a Dios que yo llegue a grabar en buena marca y te prometo que te grabo.

“Y gracias a Dios pasó todo eso que me pidió, y allá por el 70 nos encontramos en el Teatro Blanquita y lo primero que me dijo fue ‘ahora sí te voy a grabar’, me arrebató un portafolito corriente que yo traía ahí, esculcó el material y encontró ese tema que se llama ‘Te llevaré conmigo’; a mí me parecía que no era bien que me grabara ese número porque cuando vino a Los Jardines, al siguiente año vino a inaugurar Los Lobos y ahí cantó una de mis canciones que se llama ‘Segundas partes’ y te imaginas cómo me puse, nunca había oído una de mis canciones en la voz de otra persona y ahí Vicente me la cantó.

“Yo lloré, la verdad lloré de emoción; entonces esa vez en el Blanquita que me dijo: ‘ahora sí ya te voy a grabar’; yo le insistía que me grabara ‘Segundas partes’ y él me dijo no, espérate, deja checar tu material, y al poco me dice cántame esta que se llama ‘Te llevaré conmigo’; la canté y me dice: esta es la que te voy a grabar, ¿y ‘Segundas partes’?, le insistía yo; no, no, espérate, es que ‘Te llevaré conmigo’ es muy blanca y ‘Segundas partes’ es un tema fuerte. Se grabó ‘Te llevaré conmigo’, se grabaron varios temas más y ‘Segundas partes’ hasta la fecha no se ha grabado; pero tuve la fortuna que él hubiera sido el primero que me cantó una canción en público”.

¿Y el compadrazgo cómo se dio?

¿Pues fíjate Angel; yo me casé en el 71 y ya éramos amigos Vicente y yo, me acababa de grabar el primer tema y él vino a trabajar a ‘La Isla’ en el 72; ‘La Isla’ era un salón nocturno que estaba en puro enfrente de donde estaba la Corona y el Seguro Social, era un lugar del dueño del hotel Las Palmas, don Ernesto, y él lo trajo a trabajar, por cierto fue el jueves, viernes, y sábado de Semana Santa, trabajó tres días en ‘La Isla’, ya mi esposa estaba esperando el primer bebé, y el viernes fue Vicente a comer a tu pobre casa cuando yo vivía en la calle Honduras, ahí por el hotel Paloma del Mar.

“Fue a comer y nos invitó a la variedad, fuimos, y cuando terminó la variedad nos despedimos y ya nos veníamos cuando me gritó: ‘Raúl, Raúl, vengan’; ¿qué pasó?, ‘ya vi que ya encargaron’, y ahí me dijo: ‘Raúl, si es hombrecito queremos bautizarlo Cuca y yo, quiero que me des chance de que seamos compadres’; ¡cómo no, con mucho gusto!, y al poco tiempo nació el niño y lo bautizamos allá en Guadalajara en agosto del 73. Mi hijo se llama Jorge Luis Sánchez Palomera. Así fue como surgió el compadrazgo porque creo que yo nunca se lo hubiera pedido.

¿Qué más te ha grabado Vicente además de “Te llevaré conmigo”?

“Después de ‘Te llevaré conmigo’ que está en el LP de ‘Volver, volver’ me grabó ‘Déjame que me vaya’ que está en el LP ‘De qué manera te olvido’ y que por cierto la canta en la película ‘Todo un hombre’; ‘No debió volver’ que está en el LP de ‘La diferencia’; ‘El favor que te hicieron tus padres’ que está en el LP de los ’15 Éxitos’; ‘Tú lo quisiste’ que está en el LP de ‘Hoy platiqué con mi gallo’; ‘Un día de estos’ que está en el LP de ‘Mientras usted no deja de aplaudir, Vicente no deja de cantar’; y ‘En cuerpo y alma’ que viene en el CD ‘El cuatrero’; además de dos temas más que están grabados pero no han salido”.