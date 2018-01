Se infraccionaron 57 mil 403 automovilistas en 2017

Puerto Vallarta, Jal.- Un total de 57 mil 403 folios elaboró durante el año 2017 la Subdirección de Vialidad Municipal, a cargo de Everardo Rubio Avalos, por diversas infracciones al Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco.

En el reporte anual emitido por la dependencia, la infracción más recurrente fue estacionarse en lugar prohibido con 15 mil 755, seguida por no utilizar cinturón de seguridad con 12 mil 093.

También destacaron: no respetar la luz roja del semáforo, con 7,688 folios; utilizar el teléfono celular al conducir, con 2,850; mientras que por exceso de velocidad fueron 1,572, y 623 por tener vidrios polarizados en exceso.

En el patrullaje normal fueron sorprendidos al manejar en estado de ebriedad 164 conductores. En cuanto a las motocicletas, por no respetar luz roja fueron levantadas 421 papeletas de infracción, mientras que por no contar con casco al conducir fueron 2,979 y en el renglón de “otras”, como dar vuelta prohibida, no traer luces, etc., se contabilizaron 8,964.

En el renglón del transporte público se aplicaron 3 mil 390 folios, sobresalen 890 por no respetar la luz roja del semáforo, hacer base o sitio prohibido con 589, por exceso de velocidad fueron 206, mientras que por circular los camiones con puertas abiertas 140 y subir y bajar pasaje en lugar prohibido fueron 96.

Se contabilizaron 1,287 choques, entre los cuales hubo casos donde sólo hubo daños materiales hasta casos de gravedad con lesionados, donde se tuvo la pena de registrar 13 personas fallecidas, 9 por choque y 4 por atropellamiento de los 56 registrados en ese renglón.

En el operativo “Salvando Vidas” (alcoholímetro) se tuvo un registro de 5 mil 197 exámenes realizados, de los cuales 1,252 arrojaron positivo. De estos, 1,148 en conductores masculinos y 108 femeninos, aunque también hubo 4 menores de edad.

Cabe comentar que 35 de los casos positivos fueron de motociclistas y 12 de conductores de transporte público, ya sean taxis o camiones urbanos.

Fueron detenidas 472 motocicletas por circular sin placas o porque los conductores no contaban con los documentos del vehículo.

Finalmente, se otorgaron 6 mil 676 servicios de apoyo, en obras, eventos varios, vías recreativas, caravanas, peregrinaciones, maratones de antorchas y en las escuelas.