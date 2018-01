Exitosos resultados dejó este año el Conteo Navideño de Aves de San Blas

Puerto Vallarta, Jal.- Del 2 al 7 de enero de 2018 se llevó a cabo el Conteo Navideño de Aves (Christmas Bird Count) de San Blas, que reunió a más de 30 observadores de México, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Italia, contabilizando este año 266 especies y 9,591 ejemplares, tan solo en el Count Day, aunque en la Semana del Conteo se alcanzó el número de 285 especies y alrededor de 16 mil ejemplares.



El Christmas Bird Count es efectuado desde 1973 por el Club de Observadores de Aves de San Blas, coordinado por Marck Stackhouse —experimentado guía turístico y fotógrafo, con más de 40 años de experiencia liderando tours de observación de alados en todo el continente americano— en conjunto con la Sociedad Audubon (Audubon Society) de Estados Unidos, país donde se originó hace poco más de 120 años.



Este año el conteo se realizó en un círculo de 24 kilómetros en todo el municipio de San Blas, desde Tecuitata hasta Chacalilla, y desde la montaña en Mecatán, hasta el mar.



Con respecto a los resultados obtenidos, Stackhouse informó que si bien el número de especies observadas disminuyó en comparación con el año pasado, cuando se contabilizaron 285 en el llamado Count day y 306 al concluir la Semana del Conteo, este año se logró una mayor participación de observadores, provenientes principalmente de Estados Unidos, Canadá, Italia, así como de algunos estados de México como Nayarit, Jalisco, Ciudad de México y Monterrey, logrando un nuevo récord de asistencia, ya que el año pasado apenas fueron 22.



No obstante, agregó, se notó la ausencia de aves que generalmente están en la zona de la playa, como son el Vuelvepiedras Rojizo (Arenaria interpres), el Playero Blanco (Calidris alba), el Playero Brincaolas (Calidris virgata) y el Charrán Mínimo (Sternula antillarum), y cuya desaparición es posible atribuirla a un incremento en el número de turistas que han visitado la región en el último año, con la apertura de la autopista Tepic-San Blas.



Por otro lado, y debido también a que con la autopista se incrementó el área de observación, es que se registraron por primera vez especies como el Tapacaminos Cuerporruín Mexicano (Antrostomus arizonae), el Papamoscas Mexicano (Deltarhynchus flammulatus) y el Saltapared Cola Larga (Thryomanes bewickii).



Un destino “pajarero”

La Riviera Nayarit es parte de la ruta migratoria occidental para las aves que viajan de Norteamérica hacia el Sur. Algunas de estas especies son un sello particular de la región, un motivo de atracción del turismo internacional. En este contexto, San Blas es uno de los sitios más famosos para observar aves en todo México y quizás en Norteamérica, debido a sus diferentes tipos de hábitat: mar abierto, playas, humedales de agua dulce, humedales de agua salada, manglares pantanosos, selvas de tierras bajas, campos agrícolas, huertos, bosques tropicales, entre otros.



Importancia turística

Marc Murphy, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Riviera Nayarit (OVC) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) destacó que el “Birding” o Avistamiento de Aves se ha convertido en una importante herramienta de promoción para el destino.



En Estados Unidos existen alrededor de 47 millones de “birders”, de los cuales 18 millones han viajado fuera de sus fronteras para realizar dicha actividad según datos del National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated Recreation 2013 (Encuesta Nacional de la Asociación de Pesca, Caza, y Vida Salvaje Recreativa 2013).



Gran Bretaña, por su parte, concentra una importante cantidad de observadores, personas con un alto poder adquisitivo pertenecientes al mercado natural del destino. Canadá e Italia son otros importantes emisores de “pajareros”, de ahí el valor de los Conteos Navideños de Aves como el proyecto de ciencia ciudadana más grande y de mayor duración en todo el mundo.