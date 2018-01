Rinden homenaje póstumo a Lorenzo León Zazueta en el Día del Periodista

Puerto Vallarta, Jal.- En un desayuno ofrecido por el alcalde vallartense al gremio periodístico, se reconoció la labor de quienes ejercen la “profesión más ingrata, más mal pagada y ahora los asesinan”, palabras expresadas por Ricardo León Diez, hijo del homenajeado en este acto, el finado escritor y periodista Lorenzo León Zazueta.

Con la presencia aproximada de un centenar de invitados, directores y reporteros de los diversos medios de información tanto locales como de Bahía de Banderas, se realizó este evento en el salón de juntas de la Unidad Municipal Administrativa (UMA) que inició con una semblanza sobre el homenajeado Lorenzo León Zazueta más conocido como “Pluma Azul” por su famosa publicación del mismo nombre.

Fue Luis Hernández, jefe de Prensa del Ayuntamiento, quien dio lectura a la semblanza de León Zazueta donde destacó que nació el 11 de octubre de 1928 y cursó en la escuela a que fundó Lázaro Cárdenas, ex presidente de México, e inició su carrera profesional en 1961 en numerosos medios. Escribió varios libros y hasta el último momento ejerció su profesión. Falleció el 11 de diciembre del 2016. Vaya un justo reconocimiento a Lorenzo León Zazueta “Pluma Azul” o “El Viejo León” de quien todavía se escuchan sus rugidos a través de sus libros y sus enseñanzas, recalcó Luis Hernández.

Por su parte, Martha Ramírez Ruiz, amiga personal y fiel lectora de León Zazueta, también recordó algunos paisajes de la vida del periodista y escritor, de quien expresó que fue un personaje que dejó muchas enseñanzas y sin embargo él decía que “en este oficio no habemos maestros, todos somos aprendices”.

Agregó Martha Ramírez que Lorenzo León Zazueta “hace poco más de un año se puede decir que se fue a cazar luciérnagas”, haciendo alusión al libro “Cazador de luciérnagas” (favorito de la periodista). Mencionó también que León Zazueta, quien era autodidacta, exhortó a no perder los objetivos de la labor del periodista, a no perder el rumbo, enseñanza que se aplica en nuestro oficio y en todos los demás. Nos da la oportunidad de seguir aprendiendo día a día.

Enseguida se hizo entrega del reconocimiento póstumo al recordado escritor y periodista Lorenzo León Zazueta que recibió su hijo Ricardo León Diez, quien agradeció al alcalde Dávalos Peña, a su esposa Candelaria de Dávalos y a Sara María Chávez Medina por este gesto y luego expresó: “Yo no soy periodista, nunca he sido, pero viví entre periodistas, y creo que no debo dejar pasar esta oportunidad para decir dos cosas: el periodismo es la profesión más ingrata, más mal pagada y ahora los asesinan; entonces pues yo no sé qué hacen aquí”.

Y agregó: “Y aparte esa búsqueda de los políticos que también ahora está tan denostada y así van a pasar a la historia, unos como apátridas y otros como grandes trabajadores para el pueblo, y eso es lo que debe estar en los libros de texto y ustedes lo van a seguir escribiendo”.

Por su parte el alcalde Arturo Dávalos Peña en su mensaje hizo una breve semblanza personal de su trayectoria dentro de la política que inició, dijo, en 1995, en el trienio de Fernando González Corona, primero en Parques y Jardines y después en Seguridad Pública, y en la siguiente administración ocupó el cargo de director de Servicios Públicos Municipales. Y desde entonces está en contacto con el gremio periodístico contando con un gran número de amigos.

Destacó Dávalos Peña con respecto a este convivio con los medios de comunicación que “para nosotros como gobierno existe una plena conciencia e importancia que reviste mantener las relaciones de cordialidad y respeto con los periodistas dado que el compromiso de su labor frente al ciudadano es muy importante, en ese sentido reconocemos en cada uno de ustedes un aliado, una voz unificadora para fortalecer la comunidad vallartense que nos lleve a mejorar su participación social.

“Por eso, nuestro agradecimiento a su vocación, nuestro compromiso con la apertura, con el respeto, con la formalidad que requiere y reviste una sana realidad entre los medios y el gobierno de los ciudadanos. Nuestro reconocimiento a su compañerismo y solidaridad, a su tenacidad y perseverancia.

“Mis respetos, mi admiración para todos ustedes, y por supuesto cuenten con Arturo Dávalos, con su amigo que siempre los va a respetar, que siempre les va tener una nota, que siempre les va a tener palabras y cuando se requiera por supuesto ahí estaremos también apoyando fuera de lo que es el periodismo, como seres humanos, como amigos que somos. Me da mucho gusto verlos unidos, verlos juntos, desearles en este 2018 éxito, salud sobre todo, prosperidad, amor y que Dios me los bendiga a todos”, expresó finalmente. Y se aprovechó el momento para partir la tradicional Rosca de Reyes.