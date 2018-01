Llega la segunda edición del Nuevo Vallarta Car Show

Puerto Vallarta, Jal.- Los aficionados a los autos no podrán perderse el 2do. Nuevo Vallarta Car Show que se realizará los días 13 y 14 de enero de 2018, un evento organizado por el club Wolfs Bugs Nuevo Vallarta, en el que se estarán exhibiendo alrededor de 300 autos y motocicletas de colección y tunning.



En conferencia de prensa efectuada este miércoles, los organizadores del evento, Carlos Rodríguez y Jorge Medina, presidente y vicepresidente del club respectivamente, informaron que más de 300 automóviles participarán en esta exhibición que además tiene una noble causa al apoyar a la Asociación Civil Ángeles en Libertad, representado durante la conferencia por la directora de Proyectos, Sofía de Vega.



El evento es patrocinado por la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB), con el respaldo del Gobierno del Estado de Nayarit a través del Fideicomiso de Promoción Turística (Fiprotur).



Está contemplado un desfile y un concurso-exhibición en el que participarán diferentes tipos de vehículos, divididos en las siguientes categorías: Clásicos, Euro, Tuning (Modificado), Custom (Personalizado) y motocicletas. Se premiará a los mejores 100 autos.



“Se premiará principalmente la pasión por los autos, la participación, y se va a privilegiar a los que cumplan con todos los criterios internacionales, para lo cual contaremos con jueces de reconocido prestigio”, comentó Carlos Rodríguez.



Vendrán participantes de Guadalajara, Celaya, Tepic, Bahía de Banderas y de Puerto Vallarta. El jueceo será internacional, a cargo de especialistas de Estados Unidos y Canadá.



Rocío Martínez, directora de Turismo de Bahía de Banderas, dijo por su parte que el propósito de esta actividad es promover la buena convivencia entre los aficionados a los autos, así como brindar a los habitantes de Bahía de Banderas y a los visitantes de la Riviera Nayarit una actividad alternativa de entretenimiento.



Al detalle

Las actividades referentes al 2do. Nuevo Vallarta Car Show comenzarán el sábado 13 de enero con un desfile de autos que iniciará a las 6:00 p.m. en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB), proseguirá por el bulevar Nuevo Vallarta hasta el Paseo de los Cocoteros, pasando por Dreams Villamagna, para concluir en el restaurante-bar Rocky’s ubicado en la parte alta del Centro Empresarial Nuevo Vallarta donde se llevará a cabo una convivencia entre los automovilistas.



El domingo 14, a partir de las 8:00 a.m., comenzará el ingreso de vehículos motorizados para su acomodo en el estacionamiento del Centro Empresarial Nuevo Vallarta. A las 11:00 a.m. se hará la evaluación y alrededor de las 2:00 p.m. la premiación, para concluir alrededor de las 5:00 p.m.



Entre las novedades de este año resalta el “destape” de un auto modificado por Martín Vaca, estrella de la serie Mexicánicos que produce Discovery Channel. Durante el día habrá concursos, venta de accesorios, área infantil y música en vivo.



Para el público en general el acceso a este evento con causa es de $20 pesos, aunque también se agradece una bolsa con tapitas de plástico para la asociación Ángeles en Libertad.



Más información e inscripciones:

https://www.facebook.com/Nuevovallartacarshow/

Escriba a nuevovallartacarshow@gmail.com o llame al Tel. 322 151 6396.