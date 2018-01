Alerta SSJ sobre errores más comunes al someterse a una dieta

Puerto Vallarta, Jal.- Después de las fiestas decembrinas, es muy común que la población se someta a algún tipo de régimen alimenticio para tratar de bajar de peso, es por ello, que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), detalla los errores más comunes al momento de hacer una dieta.

La nutrióloga de la SSJ, Sigrid Pimentel Martín, explicó: “cuando nos comprometemos a realizar un régimen alimenticio debemos tener en cuenta cuál será nuestro objetivo, ya que muchas veces hay personas que no necesita perder kilos, pero si porcentaje de grasa y, para esto, es crucial ponerse en las manos de un profesional de la salud para que el proceso sea el adecuado”.

Pimentel Martín además señaló que si no se realiza un régimen alimenticio de manera adecuada a través de un profesional, lejos de obtener el resultado deseado, se corre el riesgo de ganar peso en lugar de perderlo.

“Esto puede producirse por no combinar la dieta con actividad física o porque las cantidades en la alimentación sean mayores a las estipuladas”, comentó la especialista.

Errores más comunes al momento de someterse a una dieta:

· No ponerse en manos de profesionales.

· Realizar la dieta por un tiempo determinado, y al final no modificar hábitos de alimentación de manera personal ni familiar.

· Creer que estar a “dieta” significa pasar hambre.

· Restringir demasiado las calorías.

· Comprar alimentos poco o nada saludables para que otros familiares los coman.

· No realizar ejercicio.

· La negación a tener un tratamiento integral, visitando a otros profesionales de la salud como médicos, psicólogos, etc.

· Perder o no tener ninguna motivación.

· Obsesionarse con perder kilos y tener dietas restrictivas.