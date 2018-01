Donan equipo de radiocomunicación a Bomberos, PC y Policía

Puerto Vallarta, Jal.- Realizan entrega de 43 modernos radios digitales para los elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal, equipos de comunicación que fueron adquiridos con los recursos obtenidos por la venta del calendario ‘Héroes Puerto Vallarta 9-1-1 2018’, patrocinado por diversas empresas y miembros de la comunidad extranjera, con el fin de apoyar a las dependencias municipales de emergencia de este destino turístico.

El director de Seguridad Ciudadana y Vialidad, Jorge Antonio Hernández Valencia y el Subdirector de Protección Civil y Bomberos, Adrián Bobadilla García, recibieron estas herramientas de manos de los organizadores de la recaudación de fondos Tim Longpre y Gary Green, así como parte del equipo de producción del calendario.

Hernández Valencia agradeció a nombre del alcalde vallartense, a quienes han hecho posible este proyecto y siempre han demostrado un gran compromiso por Puerto Vallarta y su seguridad, pues no es la primera ocasión en que brindan su respaldo a estas corporaciones municipales y a la labor que realizan todos los días. Asimismo, se reconoció a quienes han adquirido este calendario, pues su aportación permite hoy esta generosa donación.

Cabe señalar que desde su lanzamiento el pasado 9 de noviembre, se han vendido mil 890 calendarios, recaudando así recursos por 282 mil 100 pesos (cerca de 14 mil 848 USD), que permiten hoy dotar a los servidores públicos de 43 radios digitales Motorola que eficientarán los tiempos de respuesta y la comunicación entre los elementos municipales.

Quienes patrocinan el calendario 9-1-1 son: Act II Entertainment, Adam Riemer, Andale’s on the Bay, Apache’s Bistro, Apache’s Martini Bar, Banderas News, Casa Karma, CC Slaughters, Chaz Weathers, Cindy and Bert Ramirez, Dale Dubach, Dee’s Coffee, Diana Tours, Dianita’s and La Valentina Restaurant, GayPV Magazine, Incanto, Integra Air, John Osgood, La Margarita Bar, Los Muertos Brewing, Miss Aly´s Boutique, Paco’s Ranch, PVRPV, PVRPV Laundry, Reinas Bar, Rich Kaufman, Royal Albion Property Management, Salud Super Food, Seasons, Steve’s Sport Bar, The Palm Cabaret, The Property Girl, Wallace R. Demary Jr and Chuck Mallery y Xocodiva.

El equipo de producción del calendario incluye a Josef Kandoll, Cergio GonVill, Pablo Chocolate, John McCloud y Alberto Araiza. Contando con el respaldo en ventas de Pablo Corona de PVRPV.