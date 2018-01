Cine, Trago, Música y la Vida en el 5° Festival Sayulita 2018

Puerto Vallarta, Jal.- Sayulita Pueblo Mágico te invita a ser parte de la 5° edición del Festival Sayulita 2018, que tendrá lugar del 31 de enero al 4 de febrero y fusiona algunas de las cosas que más disfrutamos en la vida: música, comida, arte y deporte, todo esto en el escenario espectacular que ofrece la Riviera Nayarit.



Un evento que nació con magia, el “ángel” de sus creadores y el apoyo de una comunidad sui géneris que impulsan la cultura, las artes y las actividades al aire libre, enfatizando la atmósfera bohemia de este pueblo costero, la cual ha capturado el interés de visitantes nacionales e internacionales.



En rueda de prensa realizada el martes 23 de enero en Quintas Trujillo, los organizadores y fundadores del festival, Gabriel Villarrubia y Alonso Aréchiga, en compañía del gerente de Relaciones Públicas de la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit, Richard Zarkin, expusieron los detalles y novedades de esta quinta edición, la cual se espera atraiga a más de 13 mil visitantes.



Además de un extenso programa que incluye exposiciones de arte, cine, cenas maridaje, yoga, Stand Up Paddle y actividades para niños, el evento cumbre será el Jungle Live! con un cartel musical de clase mundial. “El festival siempre ha representado un poco de la vida ‘sayulera’, expresó Gabbi Villarrubia.



También destacó el apoyo brindado por el Gobierno del Estado de Nayarit a través del Fideicomiso de Promoción Turística, así como el del Ayuntamiento de Bahía de Banderas para la realización de este evento, para que todo fluya en armonía y con seguridad.



Uno de los aspectos más importantes, además de promover al Pueblo Mágico, es la recaudación de fondos para El Centro, que como su nombre lo indica, es un Centro Comunitario dedicado a la creatividad. “Un lugar para conjuntar gente creativa, un espacio verde, un lugar para compartir ideas, un lugar para la inspiración”.



También estuvieron presentes en la rueda de prensa Nick Sherman, encargado de El Centro; Kike Salazar, de Diseño 220; Luis Verdín, director de Versa Premium DMC; Iker Amparo, de Cerveza Indio, y José Manuel López Rentería, delegado de Sayulita.



El programa



Cine: se proyectarán al aire libre 92 películas nacionales e internacionales, 50 serán largometrajes y 42 cortos, entre estos la cinta Takeda, que habla de la universalidad de ser humano a través de los ojos de un pintor japonés que ha adoptado la cultura del México profundo.



Gastronomía: se hará presente con los mejores restaurantes locales para crear cenas únicas acompañadas de un buen mezcal, cerveza artesanal y vino.



Música: no puede faltar para acompañar siempre lo mejor de la vida; habrá bandas de clase mundial totalmente en vivo, entre otras The Dirty Heads, Nortec Collective Presents: Bostich y Fussible, Mexican Juligans, Quiero Club y Rap and Wave Collective de Sayulita.



Vida: Habrá carreras de bicis, yoga, Stand Up Paddle y otras actividades, como talleres artísticos como fotografía, educativos y camping.



Para más información visite sitio web oficial del Festival: www.festivalsayulita.com o su página de Facebook: https://www.facebook.com/FestivalSayulita/