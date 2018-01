Kourtney Kardashian impacta en la Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- La Riviera Nayarit está en boca de todos, gracias a la visita de la socialité Kourtney Kardashian, la hermana mayor del clan más famoso de la televisión en los Estados Unidos, quien disfruta de unas vacaciones increíbles en este destino.

Kourt eligió una vez más la zona de Punta de Mita —uno de sus lugares favoritos en México— para disfrutar de una sensual escapada, acompañada de su novio Younes Bendjima.

En esta ocasión, la estrella de Keeping Up with the Kardashians impresionó a sus seguidores en las redes sociales al publicar una fotografía en la que se puede admirar su cuerpo tonificado en un diminuto bikini, recostada sobre un camastro en la terraza del hotel Imanta, el lujoso Relais & Châteaux de la Riviera Nayarit localizado en la playa de Higuera Blanca. La fotografía publicada en Instagram le ha hecho ganar miles de piropos y comentarios de seguidores que admiran el físico que posee a sus 38 años y después de haber tenido tres hijos.

Hasta el momento, la imagen ha alcanzado la cifra de 2.3 millones de “likes” y más de 25 mil comentarios, asimismo ha sido compartida miles de veces. Además de la fotografía en mención, la Kardashian publicó otras dos, una en la que se le ve al borde de la piscina con la playa y la exuberante vegetación de la Sierra de Vallejo al fondo, la cual ha obtenido 2.1 millones de “likes”; y una más en el bar del hotel, con más de 1.5 millones, lo que nos da casi 6 millones de “likes” orgánicos, una extraordinaria cantidad que sin duda contribuirá en gran medida a la promoción de la Riviera Nayarit. Tan solo en Instagram, Kourtney tiene más de 60.3 millones de seguidores.

Cabe señalar que en ocasiones anteriores en que las hermanas Kardashian han estado en este destino se han hospedado en Casa Aramara, que pertenece a su amigo el productor de televisión Joe Francis, pero esta vez Kourt eligió Imanta y su entorno natural, dentro de la reserva de la Sierra de Vallejo, lo que nos indica que la socialité ama vacacionar aquí.

Pero no solo Kourtney y sus hermanas se escapan aquí cada vez que quieren. En agosto de 2017 también sorprendió la visita de Scott Disick (Exesposo de Kourtney) y su joven novia, Sofía Richie, quienes se hospedaron en Casa Aramara, y en enero del mismo año, la hermana menor de las Kardashian, Kylie Jenner lució su espectacular figura en Punta de Mita y Sayulita.

Riviera Nayarit sigue posicionándose como un destino de lujo y naturaleza para celebridades y deportistas, quienes han elegido al Tesoro del Pacífico Mexicano para disfrutar del sol y la playa, así como su formidable infraestructura y su gastronomía única.

Tan solo en el 2017 alrededor de 50 actores y actrices, cantantes, modelos, deportistas e influencers, nacionales e internacionales, arribaron a El Tesoro del Pacífico Mexicano, contribuyendo con su visita a la difusión del destino, gracias a las publicaciones en sus redes sociales, con miles de seguidores, así como en diversos medios de comunicación.