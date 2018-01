DIF Vallarta organiza encuentro para elegir al “Niño Difusor”

Puerto Vallarta, Jal.- Con la participación de 22 pequeños, el Sistema DIF, a través de la Dirección de Protección a la Infancia (DPI), organizó el encuentro para seleccionar al “Niño Difusor”, en las categorías infantil y adolescente, cuyo objetivo es promover la participación infantil y difundir sus derechos.

El coordinador del programa Participación Infantil, Carlos Flores, detalló que cada año se recibe por parte de DIF nacional y de Jalisco, la convocatoria para celebrar este encuentro en su etapa municipal. En años anteriores se desarrollaron temas de la familia, acoso escolar y en ésta ocasión se habló de violencia escolar, para reforzar el tema del “bullying” que se presenta en los planteles.

Explicó que cada niño y joven tuvo la oportunidad de presentarse ante el jurado y hablar sobre los derechos de los niños y niñas, sus opiniones acerca de la violencia escolar y algunas propuestas para erradicar éste fenómeno, siendo calificada la fluidez con la que expusieron sus ideas, así como el conocimiento sobre los temas tratados.

El ganador de la categoría infantil, es el niño Héctor Mata, quien se mostró emocionado de resultar elegido para representar al municipio. “Yo había participado en otros concursos y no ganaba, estoy muy contento. He visto algunas situaciones que han pasado y con eso me preparé en mi mente decidiendo qué cosas son buenas y que cosas no”.

Por su parte, Cristian Elías Castillo, estudiante de la Escuela Secundaria General No. 60, ganador de la categoría adolescente, dijo sentirse feliz y a la vez nervioso “porque voy a ir a otros lugares a competir. Estuve estudiando acerca del tema y recordando muchas cosas que he pasado y que he visto con mis compañeros; me seguiré preparando para la etapa regional”.

El jurado que deliberó para elegir a los dos representantes del municipio estuvo conformado por Jennifer Michelle García Díaz, subdirectora de programas del Sistema DIF Vallarta; Edgar Corrales, coordinador del Programa Trabajo Infantil; Carlos Flores, coordinador del programa Participación Infantil, y el pequeño David Arévalo, Difusor Infantil el año pasado.