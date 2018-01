Puerto Vallarta mostró su oferta de lujo en los Tradeshows del 40 aniversario de Classic Vacations

Puerto Vallarta, Jal.- La mayorista líder en el segmento de lujo, Classic Vacations, que cumplió 40 años en el mercado, celebró convocando a más de 80 representantes de propiedades afiliadas a su programa de las 800 que forman parte de su colección, entre ellas, villas muy exclusivas, hoteles de categoría Especial, Boutique y Gran Turismo.

El lujo se encuentra en los detalles y en brindar al visitante una experiencia única, vinculada con detalles artísticos, culturales y sofisticadas experiencias en spas y retiros de yoga, que son todo un atractivo para el turista de alto poder adquisitivo que busca exclusividad, privacidad y bienestar.

Estos tradeshows-cenas de apreciación en las que participaron activamente las representantes del Fideicomiso de Turismo Puerto Vallarta, fueron el escenario ideal para compartir con las agencias Virtuoso, American Express, Tzell, Pro Travel y Travel Leaders, Prestige Travel, Frosch, las novedades y la gran posibilidad de actividades existentes en Puerto Vallarta para recrear una experiencia de lujo en el destino considerando también el amplio espectro deportivo con el que cuenta como los torneos de golf, pesca y regatas, que posicionan a Puerto Vallarta entre las opciones predilectas del viajero que decide vacacionar en México, que ocupa el tercer lugar en producción y volúmenes de venta después de destinos en Europa y Hawaii.

La presencia de Puerto Vallarta es muy importante en este segmento, ya que actualmente son nueve las propiedades que pertenecen al programa de Classic Vacations, tales como: Casa Velas Hotel Boutique, Garza Blanca Preserve Resort and Spa, Grand Fiesta Americana Vallarta, Hotel Mousai, Hyatt Ziva Puerto Vallarta, Now Amber, Secrets Vallarta Bay, Barceló, Meliá, Velas Vallarta Suites Resorts y Villa Premiere Boutique Hotel and Romantic Getaway.

La participación se tuvo en toda la serie de eventos en la Costa Oeste de Estados Unidos, iniciando en California pasando por San Diego, Beverly Hills, New Port, Sacramento y San Francisco; hasta llegar a Seattle, Washington y Vancouver, Canadá. Mercados con los que se cuenta con excelente conectividad, se mantiene la promoción durante todo el año, de donde se recibieron a más de 650 agentes de viajes en esos eventos.

Tan solo de Los Ángeles contamos con un promedio de 215 vuelos mensuales, 12 de San Diego, 13 de Newport, 58 de San Francisco, 37 de Seattle y 72 de Vancouver; los anteriores con distintas líneas aéreas como Interjet, Volaris, Alaska, Southwest, Delta, American Airlines, United, Westjet, Sunwing y Transat.