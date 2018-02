Renueva Mesa Directiva la AHMBB; Jesús Carmona es el nuevo presidente

Puerto Vallarta, Jal.- La Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) renovó su Mesa Directiva para el periodo 2018-2019, la cual será presidida por el experimentado hotelero Jesús Carmona en sustitución de Fernando González Ortega, —quien se mantuvo al frente de la misma durante 13 años consecutivos—, y a la que se integran representantes de todos los segmentos de la hotelería del municipio.



En Asamblea General Ordinaria celebrada el martes en Marival Resort, integrantes de la AHMBB votaron por mayoría al nuevo presidente y a su comité directivo, que se conforma además por Esteban Orosco de Four Seasons Resort Punta Mita, como Vicepresidente; José Antonio Ayala de Grupo Marival, Tesorero; y como vocales Rodolfo Figueroa, de Las Palomas Nuevo Vallarta, y David Medina, de La Tranquila.



A la reunión acudió la gran mayoría de los integrantes de la Asociación, estableciendo un nuevo récord de asistencia, con lo que se demuestra el interés, la pertenencia y la fuerza que ha adquirido este organismo en el sector turístico de todo el Estado.



Unidad y solidez

Jesús Carmona, presidente entrante, agradeció trabajar en una Asociación realmente unida, en la que ha predominado siempre el trabajo en equipo, liderada por Fernando González Ortega y de la mano de la OVC de Riviera Nayarit.



“Me siento honrado y orgulloso de representarlos a ustedes; tengo mucha confianza en que vamos a hacer un buen papel. Estamos todos en el mismo barco, remando hacia el mismo lado y seguiremos así”, reiteró.



Por su parte, En su mensaje de despedida, Fernando González Ortega se dijo satisfecho con el trabajo realizado durante el tiempo que permaneció en el cargo, destacando la unión que siempre ha imperado entre los asociados, lo cual se refleja en una buena asistencia a las asambleas, así como el pago de las cuotas y la permanencia dentro de la Asociación. Agradeció la labor realizada por su equipo, en especial del señor Heriberto Pineda, quien fungió como Tesorero durante casi 13 años.



“Nos sentimos muy orgullosos de los resultados que hemos cosechado, siempre en unidad con todos los sectores; también me siento honrado porque la hotelería de Bahía de Banderas depositó su confianza en el trabajo que realizamos.



“Ha sido un honor representarlos. Estamos satisfechos porque en todo este tiempo logramos una Asociación sólida, —creo que es el mayor mérito—, creamos además una OVC que se ha convertido en modelo en el país y supimos ganarnos la confianza de la hotelería, tanto de Compostela, como de Tepic y San Blas, lo que nos ha ayudado a tener representatividad no solo en el Estado de Nayarit sino en todo México”, expresó.



Así mismo, recalcó que el apoyo de los tres niveles de gobierno ha sido pieza clave para que hoy por hoy la Riviera Nayarit esté entre los destinos turísticos más importantes de México a nivel internacional.



La nueva Mesa Directiva de la AHMBB quedó integrada de la siguiente manera:



Jesús Carmona | Presidente | Vallarta Gardens

Esteban Orosco | Vicepresidente | Four Seasons Resort Punta Mita

José Antonio Ayala | Tesorero | Grupo Marival

Rodolfo Figueroa | Vocal | Las Palomas

David Medina | Vocal | La Tranquila



Comités:

Comité de Cultura Turística | Ángel Sarmiento | Villa Group

Comité de Seguridad Turística | Esteban Orosco | Four Seasons Resort Punta Mita

Comité Imagen Urbana | David Medina | La Tranquila

Comité Medio Ambiente | Gabriela Pérez | Villa Varadero

Vinculación Universidades y AMHM | Heriberto Pineda | El Coral Lo de Marcos