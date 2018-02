Recibirá PV el Nacional de Stand Up Paddle y Paddle Board

Puerto Vallarta, Jal.- Del 14 al 18 de marzo, Puerto Vallarta será sede del Festival y Campeonato Nacional de Stand Up Paddle y Paddle Board, que brindará un vistoso espectáculo en esta disciplina, al que se espera se den cita cerca de 80 competidores entre jóvenes y adultos, quienes además de disfrutar de las bellezas que ofrece la bahía, buscarán integrarse al selectivo nacional que representará al país en justas internacionales como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En rueda de prensa, encabezada por el director del Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), José Amador Hernández Madrigal, se dieron a conocer los pormenores de este campeonato que al constituirse también en un festival, brinda la oportunidad a los jóvenes talentos del país de participar, y a la vez acercar a la población a este deporte que puede ser practicado por personas de cualquier edad.

El funcionario municipal indicó que se trata del primer evento del año en esta disciplina y tendrá como sede principal a Puerto Vallarta, además de un día de competencia en Quimixto, Cabo Corrientes, debido a que el oleaje que esta zona ofrece permite desarrollar algunas pruebas y la cercanía que tiene con nuestro municipio.

Indicó que se trata de una competencia importante, pues permitirá integrar la selección nacional de la especialidad para el Mundial en Brasil y los Panamericanos de Lima, que serán clasificatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde estará debutando el paddle como deporte olímpico.

Señaló que se espera una importante asistencia en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, así como Master, que será a partir de los 35 años con un intervalo de 5 años entre cada una de ellas, hasta los 60 o más, y reiteró que el gobierno municipal brindará todas las facilidades y apoyo de seguridad que se requiera. Las inscripciones son gratuitas.

La secretaria general de la Asociación de Surfing en el estado, Angélica Estrada, explicó que se contemplará a los primeros cuatro lugares para el selectivo, además al ser un festival, se puede incluir a la categoría junior para dar impulso a los niños y jóvenes, y se tendrán dentro de la competencia la categoría de relevos.

Precisó que se tendrá la presencia de atletas que han sido mundialistas, como es el caso de la joven Erika Benítez, quien ha participado en dos mundiales y tres nacionales, y actualmente está rankeada en el número uno del país, el dos en América y 9 en el mundo. Además, se contará con la participación de un niño que vive aquí en Puerto Vallarta y representará a Jalisco.

Félix García, director técnico de la Asociación, afirmó que Puerto Vallarta es el mejor escenario para este encuentro nacional, el cual se estará realizando en la playa Camarones y será visible también en el malecón. Se tendrá la Carrera Larga (18 Kilómetros), iniciando el circuito a la altura de la calle Uruguay hasta la playa del Holi, de ahí a Conchas Chinas y de regreso al punto de partida realizando dos vueltas. Se tendrá además el Spring que es de 200 metros y se hará cerca del malecón.

En la conferencia de prensa se contó con la presencia del presidente de la Asociación de Surfing en Jalisco, Carlos Guillén y Sergio Luna, Comisario de la asociación.