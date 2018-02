Vibran al ritmo del Jungle Live! en el Festival Sayulita 2018

Puerto Vallarta, Jal.- Sayulita fue una vez más la capital del cine, la música, la gastronomía, la familia y los amigos con su famoso Festival Sayulita.



Durante cinco días los asistentes disfrutaron de una gran variedad de actividades, tanto públicas como privadas (la mayoría gratuitas) todo con el propósito de ayudar a la construcción y desarrollo de El Centro, un centro creativo para la comunidad local, enfocado especialmente a los niños.



Proyección de películas, documentales y cortos, catas de vino, mezcal, tequila y raicilla, cenas en restaurantes junto a la playa, exposiciones de arte, yoga, Stand Up Paddle y surf, mucho surf fueron parte del extenso programa.



Sin embargo, el evento cumbre fue el concierto denominado Jungle Live! realizado el sábado 3 de febrero en Quintas Trujillo, con un cartel musical de clase mundial que incluyó bandas como Nortec Collective, Bostich + Fussible, RTRXN, Quiero Club, Mexican Juligans, Da Macchine, y Dirty Heads, entre otros.



Desde muy temprano las puertas de Quintas Trujillo se abrieron para dar paso a los grupos de entusiastas seguidores que prácticamente “acamparon” en el terreno. Al filo de las 2 de la tarde comenzó el concierto con la presentación de la banda local Rap and Wave Collective de Sayulita, que por un lapso de 45 minutos “calentó” el ambiente para luego dar paso a Da Macchine y su propuesta audiovisual que fusiona distintos géneros musicales, principalmente música electrónica con folklores latinoamericano como joropo, son jarocho, cumbia, murga, etc., amalgamados con hip-hop y ritmos jamaiquinos. Luego continuó Mexican Juligans, originaria de la Ciudad de México, con un estilo irreverente y un concepto musical que incluye la fusión de varios géneros, entre ellos, electrónico, rock, regional, punk y jazz; le siguió RTRXN, un dueto tapatío que fusiona distintas vertientes de la música electrónica y desde Monterrey llegó Quiero Club, con su propuesta de Pop & Roll, y el antecedente de haber sido nominados al Latin Grammy en 2013 por “Mejor arte/empaque” de un disco.



Ritmos norteños



Aunque no era la banda estelar, el broche de oro fue la participación de Ramón Amezcua (Bostich) y Pepe Mogt (Fussible) del Colectivo Nortec, que entusiasmaron a sus seguidores con temas populares como “Tijuana Sound Machine”, “Tengo la voz”, “Punta Banda” y “Norteña del Sur”, por mencionar algunas. Apoyados por proyecciones, gráficos, vídeos y diseño de iluminación y escenografía, Mogt y Amezcua llevaron la fiesta acompañados por músicos de banda (acordeón, tuba, trompeta y bajo sexto), presentando una particular mezcla de acordes electrónicos y el sonido de la tradicional música norteña.



Este es el segundo año en el que Nortec Collective tiene una destacada participación en el Festival Sayulita y prometen regresar el próximo año.



Finalmente el Jungle Live! cerró con la banda estadounidense Dirty Heads, originaria de California, que aunque tuvo algunas interrupciones debido a problemas con el sonido, logró mantener el ánimo y la atención del público que se deleitó con su estilo, con notas acústicas y una original fusión de hip-hop y reggae.



Un gran acierto de los organizadores fue la zona de Meet & Greet, donde los fans tuvieron oportunidad de convivir con las bandas, obtener autógrafos y tomarse fotografías.