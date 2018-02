RCI hará entrega de importantes reconocimientos a hoteles de Vallarta y Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- A partir de este miércoles 14 de febrero la prestigiosa compañía RCI (Resort Condominium International, por sus siglas en inglés),líder mundial en la Industria de la Propiedad Vacacional y Bienes Raíces Orientados al Turismo, hará entrega de reconocimientos a la hotelería de Puerto Vallarta y de Riviera Nayarita afiliada a su grupo.

Es así que este mismo miércoles 14 serán los hoteles Garza Blanca y Sheraton Buganvilias los galardonados con dichos reconocimientos; el primero de ellos lo recibirá en su terraza sala de ventas en montaña; en tanto que el Sheraton lo recibirá en su bar Embarcadero.

La entrega proseguirá el jueves 15 y los hoteles reconocidos ese día serán el Velas Resorts Vallarta, donde se contará con la presencia de voceros locales, de México y Latinoamérica en el jardín de Club Velas; en tanto que más tarde el Grand Velas Riviera Nayarit, en su lobby bar; y a las 18:00 horas será el complejo Vidanta quien lo reciba en su salón La Cantina, en Nuevo Vallarta.

Finalmente el viernes 16 el hotel reconocido será el Marival Group en el Marival Residences Beach Club, en Nuevo Vallarta, Nayarit.

RCI, la empresa con la mayor red de intercambio de vacaciones de tiempo compartido en el mundo, cuenta con cerca de 4 mil 500 centros turísticos afiliados en más de cien países y ofrece opciones de vacaciones flexibles a sus aproximadamente 3.8 millones de suscriptores cada año.

Sólo un selecto número de afiliados cumplen con los requisitos de RCI para sus reconocimientos más prestigiosos como Gold Crown Resort, Excellence in Service y All Inclusive Premier Plus. Estos reconocimientos están basados en comentarios de los Miembros de RCI con respecto a su experiencia vacacional.

Como la mayoría de las grandes compañías, todo comenzó con una idea. En 1974, Jon y Christel DeHaan se propusieron agregar un mayor valor a la experiencia de tiempo compartido cuando fueron pioneros en el concepto de intercambio de vacaciones. Los DeHaan desarrollaron un sistema que permitía a los propietarios intercambiar tiempo en su localidad de origen por una estadía en una propiedad afiliada diferente, entregando un nuevo nivel de flexibilidad y elección a los propietarios de tiempo compartido y revolucionando una industria en el proceso.

Hoy en día, RCI sigue siendo el líder en el intercambio de vacaciones, ya que ofrece la red de intercambio de vacaciones más grande del mundo y ofrece productos y servicios sin igual para mejorar la experiencia de propiedad de vacaciones. Es una de las muchas razones por las que más Hoteles y Resorts en todo el mundo confían en RCI para ofrecer servicios de intercambio de vacaciones a sus miembros suscriptores que cualquier otra compañía en todo el mundo.