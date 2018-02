Notable participación de Gloria Carrillo con su libro “La Oruga” en la 3ª Feria de la Lectura

Puerto Vallarta, Jal.- En un día tan especial como lo es el 14 de febrero, tuvo también un especial motivo como lo fue la participación de la empresaria y escritora Gloria Carrillo en la 3ª. Feria de la Lectura para platicar sobre su primera obra literaria “La Oruga”, un libro que fue presentado previamente en octubre pasado en la FIL (Feria Internacional del Libro) en Guadalajara y posteriormente en Plaza Galerías de esta ciudad, en diciembre.

Acompañaron a Gloria Carrillo en el foro Adriana Gómez, María del Carmen Fernández y Thelma Tirina, quienes expresaron su opinión sobre esta presentación y leyeron algunos párrafos del libro. Antes, Fernanda Rodríguez, coordinadora de eventos de esta 3ª. Feria de la Lectura, había leído una breve semblanza de la autora.

“Gracias por su apertura, gracias por su asistencia. El estar aquí a través de un libro, de una obra, no es sencillo; es cuando comprende uno al escritor, todo lo que pasa para que llegue una obra a las manos, es toda una experiencia, toda una lucha, pero sí se puede”, manifestó de entrada Gloria Carrillo.

“Alguien me decía que qué mensaje les podría enviar a los jóvenes para que éstos escribieran, les dije que los jóvenes tienen todo en sus manos, tienen todas las facilidades que los adultos contemporáneos no tuvimos”, comentó.

“Simplemente como ha avanzado la tecnología, la facilidad de hacer una obra es muy fácil, pero más que nada es la energía, la energía del joven el que debe de transmitirse, su forma de pensamiento, su forma de actuar, sus decisiones, el por qué hacen las cosas, todo eso es una razón de vida y todo eso también ayuda en un momento dado a los demás jóvenes a impulsar, porque la vida, quiero decirles que es una constante evolución”, añadió.

“El libro de La Oruga es un libro de evolución, pero prácticamente de consulta diaria; ¿cuántas veces no les ha pasado que al despertar no tienen ganas de levantarse?, se levantan con un humor pesado, con problemas ya en la cabeza, con una actitud negativa. Abran el libro, el libro es positivo, el libro, las reflexiones que en él se encuentran es ir hacia adelante, porque la vida es una constante lucha en todo tiempo y a todas las edades; a los niños porque son niños, a los jóvenes porque están desarrollándose, a los adultos porque tienen que tomar y resolver las responsabilidades, y a los más adultos porque tienen que a veces callar situaciones que están viendo que van a suceder pero aunque se digan, no comprenden”, dijo.

“El ser humano tenemos que vivir en carne propia nuestras propias consecuencias y nuestros propios resultados de decisiones, y eso es lo difícil, el decidir también y probablemente es, se puede decir, el preámbulo de que vengan cosas nuevas, porque el que no tiene poder de decidir, el que no tiene el valor de tomar la decisión de salir de su nicho de confort y evolucionar, ahí se va a quedar, y va a ser muy triste llegar un día y voltear hacia atrás y ver todo lo que pudo hacer y no se hizo. Cada segundo de la vida deben de aprovecharlo, no lo desperdicien, tienen que emplearlo en su propia realización, cada día hacer un día diferente”, abundó.

“En resumidas cuentas, en su interior está la decisión. Si quieres evolucionar, hazlo, lucha por tus sueños, atrévete, atrévete a hacer cosas que no has hecho, no hay edad para decir ‘es que ya no tengo edad para hacerlo’, no es cierto, la edad es un obstáculo que ponemos en la mente nosotros mismos, son pretextos; si quieres alcanzar el éxito, lo puedes hacer, si quieres ser feliz, lo puedes hacer”, expresó.

Y aconsejó: “Si quieres tener un mejor trabajo , lo puedes hacer, todo está en que te atrevas, que te atrevas a luchar por tus sueños, que lo pongas en tu mente, que lo pongas en tu corazón y que creas firmemente en ello, y que lo que hagas lo hagas con pasión, no lo hagas por trabajar, porque hay diferencia en trabajar y desarrollarse, trabaja el que tiene una actividad que no le gusta hacer y se desarrolla el que disfruta y ama lo que está haciendo, ama su trabajo.

“Esa es la diferencia, y esas personas son las que van tener éxito, si no estás a gusto en lo que estás haciendo, evoluciona, cambia, busca la opción que tú quieres alcanzar para que te desarrolles, porque vida solamente tenemos una y cada día es único e irrepetible, y si quieres que las cosas cambien tienes que hacer cosas diferentes, porque si sigues haciendo lo mismo tendrás exactamente los mismos resultados; atrévete joven, atrévete mujer, atrévete hombre a ser diferente”, comentó finalmente Gloria Carrillo.