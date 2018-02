Gana Canadá la VI Copa Flamingos Can-Am-Mex Riviera Nayarit 2018

Puerto Vallarta, Jal.- Canadá se coronó campeón en la VI Copa Internacional Flamingos Can-Am-Mex Riviera Nayarit 2018, realizada el pasado 17 de febrero en las instalaciones del Club de Golf Flamingos.



Por sexto año consecutivo se reunieron para esta competencia deportiva los equipos de Canadá, Estados Unidos y México, para hacer un total de 108 participantes, 36 por equipo, en las categorías varonil y femenil, totalmente amateur.



Esta es la cuarta ocasión en que el equipo canadiense gana la Copa Flamingos. Ya anteriormente la había obtenido en las ediciones de 2013, 2014 y 2016, y fue en 2015 y 2017 que se coronó México, siendo Estados Unidos el equipo que no ha ganado hasta ahora.



Al ser una competencia totalmente amateur, el propósito principal es la convivencia entre los jugadores, generando una enriquecedora interculturización, dijo Enrique Gómez Javaloyes, director de operaciones de Club de Golf Flamingos.



“Lo que buscamos es que los jugadores de las tres nacionalidades convivan en torno al golf; la esencia no es tanto la competencia, sino la convivencia”, indicó.



Gómez agregó que el torneo se ha convertido ya en un atractivo turístico, en un referente que genera desplazamientos hacia aquí desde otros países, contribuyendo a la consolidación de Riviera Nayarit como destino de golf.



Por su parte, el director general del club de golf, Guillermo Bilbao, señaló que este tipo de torneos son una buena oportunidad para atraer turistas a la región, sobre todo en temporada baja, al tiempo que se contribuye con la OVC de Riviera Nayarit en la promoción del destino.



El juego y resultados

El juego se desarrolló en 18 hoyos, dividido en dos rondas de 9 cada una. Los primeros 9 hoyos se jugaron en el formato Scramble y el resto en Best Score. Compitieron entre sí en pareja, una por cada equipo.



Al término del torneo, en un ambiente de camaradería, los golfistas disfrutaron de una comida, y posteriormente se llevó a cabo la ceremonia de premiación, durante la cual también se rifaron más de 100 regalos y cortesías por parte de los patrocinadores.



Entre los patrocinadores mencionamos a Riviera Nayarit, Vector, Honda, Tequila Herradura, Grupo Modelo, Pueblo Náutico Boutique Marina, Taylor Made, Alesso, Club Car, Sabal Playa, Careaga Asociados, Jacobsen, After Golf & Sports, Los Muertos, Crismar, Distribuidora Montero, Rain Bird y los restaurantes Mark’s de Bucerías, Rincón de Buenos Aires y Osos.



En el primer formato el equipo ganador fue México, con 22 puntos, aunque en el resultado final, tras finalizar el Best Score, Canadá obtuvo el primer lugar con 41.5 puntos; México en segundo lugar con 34 puntos y Estados Unidos el tercer sitio, con 33.5 puntos.



El dato:

La copa Can-Am-Mex se realiza desde 2011 en el Club de Golf Flamingos, aunque es hasta 2013 en que es nombrada como tal, utilizando la primera sílaba de “Canadienses, Americanos, Mexicanos”.



RESULTADOS:



SCRAMBLE BEST SCORE



Canadá: 17 Canadá: 41.5 (1er. lugar)



México: 22 México: 34 (2do. lugar)



Estados Unidos: 15 Estados Unidos: 33.5 (3er. lugar)