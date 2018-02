Previenen el abandono de perros con el EduCan

Puerto Vallarta, Jal.- Como parte de los programas que realiza la Coordinación de Bienestar Animal del Ayuntamiento, se realiza con éxito el EduCan, mismo que es impartido por Ángel Bernal, quien a su vez ha logrado dar asesoría de comportamiento canino a los ciudadanos que semana tras semana acuden a esta actividad.

De acuerdo a lo mencionado por la coordinadora de la dependencia, Silvia Álvarez, Puerto Vallarta es uno de los pocos destinos que lleva a cabo dichas actividades, por lo cual es un interesante esfuerzo del gobierno municipal y la iniciativa privada, que trabajan juntos para evitar que las personas que son propietarios de un perro y no sepan cómo entenderlo o educarlo, sean instruidos para que, a través de una técnica adecuada, se logre tener un animal de compañía sociable y no se recurra al abandono al no tener la asesoría correcta.

Cabe hacer mención que dentro de la actividad se resalta el tema de la tenencia responsable y los beneficios de la socialización tanto con otros de su especie como con los humanos, evitando de esta forma ataques y agresiones que pudieran representar un problema más grave.

Otra de las ventajas de EduCan, es que se realiza en el ‘Doggie Park’ del hotel Puerto de Luna, lugar completamente seguro y especial para las actividades de los perros, por lo cual, familias enteras aprovechan la mañana de su sábado para, además de aprender más de sus perros, también pasar un rato divertido.

Cabe hacer mención que el costo de recuperación es de 40 pesos por persona, lo que incluye la asesoría y el uso de las instalaciones. Se recomienda llevar a los cachorros una vez que cuenten con su esquema completo de vacunación.