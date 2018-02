Laura Zapata vino en busca del voto para dirigir la Asociación Nacional de Actores

Puerto Vallarta, Jal.- Bajo el lema “No más promesas, yo te doy mi palabra de honor”, la actriz y cantante Laura Zapata estuvo en Puerto Vallarta acompañada por parte de su planilla que buscan la dirección de la ANDA (Asociación Nacional de Actores), ella como secretaria general, Norma Lazareno como secretaria del Interior y Exterior, y Aurora Clavel como secretaria de Previsión Social.

Ellas, junto con Sergio Defassio que busca la secretaria de Estadística, y Sergio Sendel, la Secretaría de Trabajo y Conflictos -y que no estuvieron presentes en la reunión-, son quienes forman la planilla #Rojo & Blanco que buscan rescatar la ANDA por el bien, la verdad y la justicia dentro del gremio.

Invitados por el ingeniero Ernesto Navarro Lozano, delegado vitalicio de la asociación, la tarde de este lunes se ofreció una comida a estas tres grades mujeres y mejores actrices, Laura Zapata, Norma Lazareno y Aurora Clavel en las instalaciones de la Academia Atemoztli, donde también las acompañaron Yolanda Garza y Raúl Buenfil.

Cada una de ellas expresó sus motivos por los cuales desean obtener un cargo dentro del ejercicio del próximo cuatrienio 2018-2022 y pidieron al gremio artístico local su voto, su confianza para llevar a la ANDA a un óptimo funcionamiento.

Entre las promesas de Laura Zapata son el guiar a los asociados con un verdadero liderazgo para recuperar el orden, respeto, presencia, imagen y beneficios que tanto se necesitan. Representar y dar la cara por el gremio bajo cualquier circunstancia derivada de las actividades naturales de la asociación, comentó.

Se comprometió, si el voto la favorece, a invitar a los integrantes del CEN a colaborar de manera conjunta a través de la armonía, el respeto y el pensamiento enfocado en el bien común. Dijo que facilitará y pondrá todos los recursos que estén a su alcance como secretaria general para que en conjunto con las comisiones nacionales de Honor y Justicia, Fiscalización y Vigilancia, unidos, alcanzar la realización de las tareas encomendadas.

Por su parte, la actriz Norma Lazareno dijo estar jugando por la secretaría del Interior y Exterior, “y vengo aquí a pedirles su apoyo para que sepan de la verdad; es muy difícil luchar contra la gente que no es directa, que no es limpia de mente y corazón y aquí venimos decirles que estamos con ustedes y para ustedes y sobre todo para la ANDA”.

Y añadió Lazareno: “Para transparencia absoluta crearé un foro en las redes sociales permanentemente abierto para que ustedes estén al tanto del paso a paso de nuestro trabajo. Como secretaria del Interior y Exterior tendré una comunicación constante con todos los socios de cualquier parte de nuestra República y si ustedes me favorecen con su voto me comprometo a trabajar arduamente con las delegaciones y de la mano obviamente con nuestros secretarios de Trabajo.

En tanto, Laura Clavel, quien busca la Secretaría de Previsión Social para el período 2018-2022, dijo que su garantía como ser humano es la honestidad, experiencia y sus altos valores morales y el espíritu de servicio. Dijo que como primera actriz la respalda una trayectoria de 50 años con un nombre y una imagen querida y admirada a nivel nacional e internacional.

“Si el voto me favorece cumpliré con devoción, respeto y entrega total a esta responsabilidad, y la Secretaría de Previsión Social recuperará la esencia de nuestro lema “Igualdad, Derecho y Justicia”, dijo. Y añadió: “Me comprometo a buscar convenios y apoyos con instituciones públicas y privadas a fin de mejorar la cobertura médica.

“Ya es el momento de la verdad, de la justicia, de la honestidad, es el momento de defender nuestra honrosa institución; nosotros somos los trabajadores de la cultura de México, y nosotros los trabajadores de la cultura de México vamos de la mano con los gobernantes.

Sí, el gobierno tiene la obligación de apoyarnos, porque no recibimos nada del gobierno, nosotros los artistas nos damos todo, nos damos servicio médico, nos damos estancia infantil, nos damos escuela, nos damos funeraria, pero como vamos no tendremos ni para la cajita de muerto; compañeros, es cierto, este el momento de la verdad, no permitan engaños, engaña tontos para no decir engaña pendejos, no somos pendejos, somos los artistas trabajadores de México”, finalizó Aurora Clavel.

Entre los invitados especiales estuvieron el candidato priista a la alcaldía vallartense Roberto González, así como Álvaro Rolón Alcaraz, secretario general adjunto de la CTM de Puerto Vallarta; y el delegado de la ANDA en Mazatlán, Arturo Reynoso Camarena.

Música de marimba y el mariachi Tierra Jalisciense amenizaron la reunión donde se degustaron ricas carnitas y carne en su jugo, sin faltar, desde luego, la intervención de Laura Zapata en el escenario para interpretar tres bravíos temas que le fueron muy aplaudidos: “El ausente”, “Paloma negra” y “Te parto el alma”. También Yolanda Garza y Raúl Buenfil deleitaron con su voz.