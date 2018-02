Cerca de concluir el periodo de trámites a la UdeG

Puerto Vallarta, Jal.- Quedan pocos días para que concluya el periodo de trámites de ingreso a centros universitarios metropolitanos y regionales, y a las escuelas preparatorias del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), para el calendario 2018–B, por lo que la Coordinación de Control Escolar (CCE) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), invita a realizar con tiempo el registro en línea.

Hasta el 28 de febrero los jóvenes podrán solicitar su ingreso a 121 carreras y programas de técnico superior universitario, al bachillerato virtual de UDGVirtual y a 168 planteles metropolitanos y regionales que ofrecen el Bachillerato General por Competencias y algunos bachilleratos técnicos.

El licenciado Pablo Quiroz Nuño, Jefe de la Unidad de Admisiones de la CCE, informó que del 1 de febrero a la fecha han recibido 47 mil 816 solicitudes para el nivel superior, y 62 mil 779 para bachillerato.

Agregó que no se han presentado mayores problemas en relación con el registro y obtención del número de Seguridad Social, requisito obligatorio para el trámite.

Quiroz Nuño recomendó a quienes ya realizaron su registro en línea, que no dejen hasta el final el liquidar en instituciones bancarias la ficha de pago, que vence el 2 de marzo; de lo contrario, su registro no será válido y el sistema no les podrá asignar la cita a la toma de fotografía para generar su cédula de aspirante.

A quienes ya realizaron este paso, es indispensable que acudan el día, hora y lugar indicado para la fotografía, ya que no se podrá reagendar, señaló el funcionario.

Recomendó a los jóvenes que agreguen una contraseña segura y que sea fácil de recordar al momento de generar su registro, ya que se han presentado casos de aspirantes que la olvidan y no pueden ingresar después al sistema para concluir sus trámites.

El examen para aspirantes a licenciatura será el sábado 19 de mayo, con una única aplicación; en tanto que el de bachillerato tendrá dos fechas: 26 de mayo, para planteles metropolitanos y 2 de junio, para escuelas regionales y algunas de la Zona Metropolitana de Guadalajara que hayan quedado pendientes de agendar.

Una vez realizada la prueba, los aspirantes a licenciatura que no estén en alguna preparatoria de la UdeG o incorporada, deberán de entregar su acta de nacimiento, certificado de bachillerato y solicitud debidamente llenada, del 21 de mayo al 18 de julio.

Quienes sean alumnos universitarios no deberán de realizar este trámite, ya que el sistema comparte de manera automática el promedio y las calificaciones necesarias para promediar.

Para los estudiantes de secundaria que deseen ingresar a preparatoria, el calendario de entrega de acta de nacimiento, certificado de secundaria y su solicitud, va del 4 de junio al 18 de julio.

El dictamen de admisión será dado a conocer el 23 de julio del presente año en la página de la CCE, en “La gaceta” de la UdeG y en los planteles universitarios.