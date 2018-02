Habrá desfile y exhibición de automóviles clásicos en el malecón de Puerto Vallarta con el XVIII Rally Costa del Sol Tour 2018

Puerto Vallarta, Jal.- Puerto Vallarta recibirá el próximo jueves 22 la caravana del XVIII Rally Costa del Sol Tour 2018 que organiza el Club Automóvil Guadalajara a.c., que tiene como meta el puerto de Manzanillo; la escala permitirá tener en el malecón de este destino, un desfile y exhibición de hasta 80 vehículos clásicos y modernos en óptimas condiciones.



Los organizadores aclaran que el rally Costa del Sol no es una competencia de velocidad, es una prueba de regularidad cronometrada en la que se respetan los límites de velocidad ya establecidos por las autoridades correspondientes, tiene como finalidad la convivencia y el disfrute de los destinos que visitan.



La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Puerto Vallarta ha sido una gran facilitadora para que los organizadores hagan una escala en este puerto antes de dirigirse a su destino final. Aquí tendrán la oportunidad de mostrar sus vehículos a un público muy diverso de locales y turistas, además de que los participantes disfrutarán por unas horas de la vida nocturna y los servicios de este destino turístico.



El representante del club Francisco Javier Rodríguez, comentó que la finalidad de este rally-tour es disfrutar el manejo de los automóviles clásicos, convivir con la familia y los amigos, así como disfrutar la hospitalidad y servicios turísticos de Puerto Vallarta antes de llegar al destino final.



Los participantes tienen dos categorías, la A para vehículos clásicos y vintage hasta 1973 y anteriores. Y la B para vehículos de 1974 hasta 1985. Asimismo podremos ver vehículos modernos de 1985 y posteriores a la fecha, pero estos no tendrán derecho a premiación.



La caravana saldrá el jueves por la mañana de Guadalajara rumbo a Puerto Vallarta a donde llegarán por la noche, previa comida en una playa de la región.



Se espera la llegada de los participantes en sus vehículos al malecón a las 20:00 horas del jueves 22, donde serán recibidos por parte del representante de la Secretaria de Turismo de Jalisco, Ludwig Estrada Virgen, el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Miguel Andrés Hernández y autoridades municipales de Puerto Vallarta, ahí habrá un desfile y exposición de los vehículos.



El viernes 23 a las 9:00 horas salen del malecón de Puerto Vallarta hacia Manzanillo, Colima, con un banderazo que darán autoridades estatales y municipales.



Cabe destacar que como parte del Programa de Responsabilidad Social que mantiene con éxito la OCV de Puerto Vallarta, el jueves a las 21:00 horas los participantes entregarán juguetes a la asociación civil Impulso de Águila, mismos que serán obsequiados a niños en condiciones difíciles.



No es extraño que muchas personas que visitan Puerto Vallarta por unas horas, encantados con su corta experiencia, regresan a pasar unas vacaciones largas con sus familias.



Más información.