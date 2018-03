La Society of American Travel Writers se enamora de Riviera Nayarit

Puerto Vallarta, Jal.- La Junta Directiva de la prestigiosa Society of American Travel Writers (Sociedad de Escritores Americanos de Viajes, o SATW por sus siglas en inglés), eligió a la Riviera Nayarit como la sede de su reunión anual, realizada del 23 al 25 de febrero de 2018. La Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC) y la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas prepararon un itinerario que incluía lo mejor de El Tesoro del Pacífico Mexicano.



El nutrido grupo incluyó la presencia de Gary Arndt de EverythingEverywhere.com; Larry Bleiberg, colaborador de USA Today y Chicago Tribune; la gurú de los boletines, Martha Chapman, escritora para Vison Travel Group of Agencies; Elliott Gillies, Presidente de Gillies & Zaiser, Inc. Relaciones Públicas; JoAnn Greco, escritora para National Geographic Traveler y el Washington Post, entre otros; Catharine Hamm Skolnick, editora de viajes para L.A. Times; Anietra Hamper, escritora de viajes para AAA, USAToday, Planetware.com, entre otros; Marcus Hibdon de Travel Portland; Mike Hiller, colaborador de 360 West Magazine y Dallas Morning News, entre otros; Maureen Littlejohn, Editora Ejecutiva de Culture Magazine; Chirstine Looms, colaboradora de USA Today 10Best y TravelLife Magazine, entre otros.



También estuvieron presentes Wendy Martorano, Gerente de la Junta del SATW; Carol Terwilleger Meyers, colaboradora de Santa Rosa Press Democrat y STAR Service Online; Barbara Ramsay Orr, Presidenta del SATW y periodista/fotógrafa para Globe and Mail y American Express, entre otros; Marla Shrager, Directora Ejecutiva de SATW; Cathy Senecal, con Senecal Travel Marketing & PR; David Swanson, colaborador de National Geographic Traveler y Los Angeles Times; y Deborah Wakefield, VP de Comunicaciones y RP para CityPASS.



Con vista al océano Pacífico

Los visitantes llegaron al Aeropuerto Internacional Gustavo Díaz Ordaz el viernes en la tarde y fueron trasladados al Four Seasons Punta Mita, localizado en la “Península del Glamour” de la Riviera Nayarit, donde disfrutaron de una recepción de bienvenida con vistas a la impresionante puesta del sol sobre el océano Pacífico.



Ubicado en una playa de arena blanca, el Four Seasons fue la carta de presentación de la variedad de alojamiento de lujo disponible en la Riviera Nayarit que forma parte de la oferta multifacética del destino, la cual incluye una gastronomía exquisita, una diversidad ecológica increíble, y unas tradiciones hermosas y muy arraigadas que la separan de las demás zonas costeras.



Luego de participar en la junta todo el día del sábado, el grupo disfrutó de una cena ofrecida por la OVC en el Kupuri Beach Club del resort, con la bahía de Litibú de fondo. La reunión del domingo concluyó a media tarde, dándoles la oportunidad de explorar Bucerías, la “Capital del Viento” de la Riviera Nayarit, un pueblo encantador de calles empedradas y un ambiente muy artístico.



De tour por San Blas

El lunes 26 de febrero los visitantes partieron en la mañana hacia San Blas, llegando a hacer check-in en el famoso Hotel Garza Canela, operado por la reconocida Chef Betty Vázquez, Embajadora de la Gastronomía de Riviera Nayarit, y su familia. Luego de la comida en la que destacaron los platos tradicionales nayaritas, los periodistas salieron a disfrutar de un tour de la Reserva Natural La Tovara, un santuario incomparable para aves dentro de un bosque natural de manglares nutrido por el Océano Pacífico.



Esa noche se reunieron una vez más en el hotel Garza Blanca para cenar en el restaurante El Delfín con la Chef Vázquez. Graduada de la Escuela Cordon Bleu de Artes Culinarias en París y pupila del reconocido chef español, Juan Mari Arzak, la Chef Vázquez hace uso de los más frescos ingredientes mexicanos fusionándolos con técnicas de la cocina europea.



El último día de su visita el grupo exploró el puerto de San Blas y se adentró en las ruinas de La Contaduría, sumergiéndose en la historia de este destino costero. El área está rodeada de manglares y alberga a miles de aves migratorias y endémicas, la cual se ha convertido en una Meca para los observadores de aves.



Cálida hospitalidad

“México siempre me ha fascinado y ha demostrado ser una fuente inagotable de historias. Un periodista de viajes no podría pedir un destino mejor dotado de temas para escribir”, comentó Barbara Ramsay Orr, presidenta de la SATW. “La gastronomía, la cultura, la historia, las múltiples oportunidades de aventura y la gente amable y amigable—sin perder de vista las playas, que están entre las más hermosas del mundo— hacen de la Riviera Nayarit el destino ideal para una junta de periodistas de viaje. Estamos realmente agradecidos por la hospitalidad tan generosa de la Riviera Nayarit y del Four Seasons Punta Mita”.



“Four Seasons se sintió honrado de ser anfitrión de este prestigiado grupo de escritores de viajes. Quisimos que tuvieran la experiencia de la calidez de nuestro personal así como permitirles trabajar en un ambiente que fomentara su creatividad,” expresó John O’ Sullivan, gerente general del The Four Seasons Resort Punta Mita.



Por su parte, el director de la OVC de la Riviera Nayarit y de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB), Marc Murphy, apuntó: “Quisimos asegurarnos de que este grupo de periodistas de viaje con tanta experiencia tuviera la oportunidad no solo de completar su propósito de negocio en uno de los tantos hoteles de cinco estrellas que hay en el destino, sino que también tuvieran oportunidad de explorar lo mejor del destino, aun dentro de las limitaciones de tiempo”.



Con un grupo tan estelar de profesionales de viaje, los artículos y fotos que publiquen como resultado de su visita a la Riviera Nayarit prácticamente garantizan millones de impresiones y una exposición excelente para el destino.