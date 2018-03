¡Santas vacaciones con las Promos de Temporada de la Riviera Nayarit!

Puerto Vallarta, Jal.- Con el fin de incentivar a los viajeros a conocer El Tesoro del Pacífico Mexicano, la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahía de Banderas (AHMBB) en conjunto con la Oficina de Visitantes y Convenciones de la Riviera Nayarit (OVC), lanzan una vez más sus Ofertas de Temporada para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.



Si ya estás pensando en reservar debes saber que la Riviera Nayarit lo tiene todo para unas vacaciones increíbles: moderna infraestructura hotelera, fabulosas puestas de sol, gastronomía deliciosa y diversión para toda la familia… ¡Qué más se puede pedir!



El periodo de promoción será del 9 de marzo al 12 de abril de 2018 y en esta ocasión participan 34 hoteles, la mayoría en Nuevo Vallarta y Punta de Mita, aunque también se han incluido algunos de Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle y Rincón de Guayabitos, tradicionales refugios del turismo nacional.



“Lo que se busca es que los visitantes, sobre todo los nacionales, conozcan el destino, que los sitios turísticos, los sitios de playa, los sitios culturales, la belleza natural de este ‘tesoro’ que es la Riviera Nayarit”, declaró Marc Murphy, director general de la AHMBB y de la OVC.



Este año hay una gran variedad de promociones, destacando descuentos de hasta 62%, facilidades de pago a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses, desde $50 USD hasta $2,500 USD de Crédito en el Resort o Spa, WiFi gratis; de 2 y hasta 3 niños gratis, renta gratuita de bicicletas y kayak, rondas de golf ilimitadas y amenidades de bienvenida (botella de vino y frutero), entre otras.



Hoteles participantes

De Nuevo Vallarta y Flamingos participan: Dreams Villamagna; Grand Velas Riviera Nayarit All Inclusive Resort; Hard Rock Hotel; Krystal Grand Nuevo Vallarta; Marina Banderas Suites; Marival Residences Luxury Beach Resort All Inclusive; Marival Resort & Suites; Occidental Grand; Ocean Breeze Hotel Nuevo Vallarta; Paradise Village Beach Resort; Villa Varadero Hotel and Suites; Las Palomas Nuevo Vallarta (ubicado frente a Flamingos); Riu Jalisco, Riu Palace Pacífico y Riu Vallarta; Samba Vallarta; Villa del Palmar y Villa La Estancia.



En Bucerías están Royal Decameron; Vista Vallarta All Suites on the Beach, y Refugio del Mar, y siguiendo hacia La Cruz de Huancaxtle está B Nayar; Vallarta Gardens, y Grand Sirenis Matlali Hills Resort & Spa.



En Punta de Mita, Litibú e Higuera Blanca: Grand Palladium Vallarta Resort & Spa – All Inclusive; Iberostar Playa Mita; Imanta Resort Punta Mita; Rancho Banderas; St. Regis Punta Mita Resort; Four Seasons Resort Punta Mita y W Punta de Mita.



En Rincón de Guayabitos participan: Decameron Los Cocos; Cabañas del Capitán, y Villa Corona del Mar.



Para consultar las ofertas de temporada y reservar, visita:

http://www.rivieranayarit.com.mx/ofertas_temporada