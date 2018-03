Aclara SSJ seis mitos sobre la alimentación

Puerto Vallarta, Jal.- En la sociedad mexicana existen algunos mitos asociados al aumento o disminución de peso que no necesariamente se apegan a la realidad, por lo que la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) aclara algunos de ellos con el propósito de orientar a la población sobre cómo llevar una alimentación saludable.



La nutrióloga de la SSJ, Sigrid Pimentel Martín, detalló que la clave para disminuir de peso está en llevar una alimentación balanceada. Bajo este precepto, la especialista explicó que no existen alimentos prohibidos, sino que lo que debe restringirse o regularse es la cantidad que se consume de ellos.



“Es muy común escuchar que si comes pan, tortilla y pasta vas a engordar, sin embargo si estos alimentos se consumen con moderación no nos harán aumentar de peso. El pan dulce, pasteles, golosinas y botanas comerciales contienen en su mayoría harinas refinadas y grasas poco saludables, además de no contener fibra. De tal manera que si tu alimentación la mayor parte del tiempo se compone de este tipo de alimentos, aumentarás de peso y no tendrás salud”.



Pimentel Martín recordó la importancia de acudir periódicamente con el especialista para recibir asesoría nutricional y enlistó algunos de los principales mitos que prevalecen en la población

Si comes frutas después de la comida engordarás: Una porción de fruta aporta las mismas calorías si se consume antes o después de las comidas. El orden en que se coman no importa, ya que la cantidad de calorías es la misma invariablemente.

Las vitaminas engordan: Por si solas no aportan calorías, por lo tanto no se subirá de peso. Sólo ayudan para mantener un buen funcionamiento en el organismo.

El plátano, las uvas y el mango engordan:Una pieza de cada una de estas frutas aporta más calorías comparándolas con una manzana o una naranja, sin embargo su aporte calórico no es tanto como para aumentar de peso, ya que la mayoría de las personas no llega a consumir más de tres porciones de fruta al día. Lo normal para una persona saludable son cinco porciones de fruta y verdura por día. Es saludable consumirlas, ya que son ricas en vitaminas y nos aportan mucha fibra.

Beber agua en las comidas engorda: El agua no aporta calorías, por el contrario, beber demasiada agua durante la comida provoca una alteración de los ácidos gástricos que ocasiona que nuestra digestión se haga más lenta. Para no retrasar este proceso, procura beber agua 30 minutos antes o después de cada comida.

El pan integral no engorda: El pan integral tiene casi las mismas calorías que el pan blanco, la diferencia en calorías es mínima y el integral aporta fibra, además de brindar beneficios como reducir los niveles de colesterol malo, glucosa y evitar el estreñimiento.

Si hago ejercicio, no importa lo que coma ni cuánto: No se debe de tomar el ejercicio físico como único recurso para bajar de peso. Se debe tener en cuenta que lo más saludable es mantener una adecuada alimentación en conjunto con la práctica de alguna actividad física. Si gastas menos energía de la que consumes aumentarás de peso y si tu gasto de energía es mayor a tu consumo energético bajarás de peso.



Finalmente, Pimentel Martín agregó que muchas personas creen que al usar fajas reductivas mientras hacen ejercicio o entrar al sauna para sudar, van a “quemar” grasa.



“Lo que realmente pasa es que se pierde agua y minerales a través del sudor, por lo tanto no se pierde peso a partir de la grasa. Al volver a hidratarte y recuperar el líquido que perdiste, tu peso volverá a su valor inicial. Para eliminar el sobrepeso y la obesidad hay que eliminar el exceso de grasa disminuyendo la cantidad de calorías que se adquieren con la dieta y aumentar el gasto energético con ejercicio físico. No existen alimentos mágicos o alimentos ‘engordadores’, hay que recordar que todo es cuestión de la cantidad y el equilibrio”, expresó la nutrióloga.